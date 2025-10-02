El cónsul de Colombia en México, Alfredo Molano Jimeno, consideró que los asesinatos de B-King y Regio Clown en el Estado de México serían evidencia de una crisis de la comunidad colombiana.

Así lo indicó Alfredo Molano Jimeno al señalar que los casos de los músicos que fueron asesinados, no se tratan de los primeros que se han registrado durante los últimos años.

En ese sentido, el cónsul de Colombia en México apuntó que los asesinatos de B-King y Regio Clown, podrían ser una muestra irrefutable de una crisis de la comunidad colombiana.

B King y DJ Regio Clown fueron encontrados muertos tras desaparecer en CDMX (Michelle Rojas)

Cónsul de Colombia en México alerta por crisis de comunidad colombiana en México

El 18 de septiembre, luego de 2 días en calidad de desaparecidos, B-King y Regio Clown, músicos colombianos, fueron localizado encontrados muertos en el Estado de México.

Las investigaciones preliminares indican que los restos de los músicos, fueron encontrados junto a un narcomensaje que ha sido atribuido al grupo criminal de la Familia Michoacana.

Al respecto, el cónsul de Colombia en México, Alfredo Molano Jimeno, señaló que los asesinatos de B-King y Regio Clown, serían evidencia de una una crisis de la comunidad colombiana en el país.

Entrevistado por el diario El Universal, el funcionario consular reconoció que los asesinatos de B-King y Regio Clown solo son el más reciente caso de indicios de vínculos criminales de colombianos en México.

Sobre ello, señaló que lo ocurrido es un “síntoma” con mucho trasfondo, pues hay ya un historial de militares colombianos involucrados de cárteles y mujeres víctimas de redes de explotación sexual.

De la misma forma, resaltó que se tiene registrados 12 feminicidios, así como 110 muertes de ciudadanos colombianos en México, de las que 78 correspondieron a muertes violentas.

Cónsul de Colombia en México pide esfuerzo binacional ante crisis

Ante la situación de crisis, el cónsul de Colombia en México llamó tanto al gobierno de su país como al mexicano y a la sociedad en general, a atender el contexto de violencia en el que viven los migrantes.

En torno a dicho punto, Alfredo Molano Jimeno pidió que se despliegue un esfuerzo binacional en el que las autoridades de México y Colombia establezcan coordinación en materia de seguridad e inteligencia.

Además, solicitó que las autoridades migratorias comiencen a analizar el tema de la violencia que viven los colombianos en México, y entender qué es lo que pasa en ambos países para producir el fenómeno.

Por otro lado, acusó que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, les ha dado respuestas poco satisfactorias y de las que acusó, no encaminan hacia la justicia los casos de B-King y Regio Clown.