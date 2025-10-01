Chimino Orea fue identificado como el supuesto dueño de una propiedad en Texcoco, Estado de México, que estaría vinculada al caso de B-King y Regio Clown, cuyos restos fueron encontrados el 17 de septiembre 2025.

Fue el periodista Carlos Jiménez quien comunicó que la propiedad de Chimino Orea se mantiene asegurada por la Fiscalía del Estado de México, pues ahí se encontró el Mercedes Benz en el que viajaban B-King y Regio Clown.

La información también asevera que el asesinato de B-King y Regio Clown se debería a una venganza por temas relacionados al tráfico de drogas, más específicamente a la venta de 2CB.

Dueño de propiedad vinculada al caso B-King y Regio Clown está escondido (Redes Sociales)

¿Quién es Chimino Orea?

Chimino Orea sería el supuesto dueño de la propiedad vinculada al secuestro y asesinato de B-King y Regio Clown, en el Estado de México.

Según reveló el periodista Carlos Jiménez, se trata de un predio de dos pisos ubicado en el municipio de Texcoco, rodeado de rejas que evita el acceso.

Aunque se presume que Chamino Orea permanece “escondido”, se sabe que es un hombre de mediana edad que disfruta de los caballos y que incluso comerciaría con ellos.

¿Cuál es la edad de Chimino Orea?

Aunque no se conoce la edad precisa de Chimino, se piensa que rondaría los 68 años.

¿Quién es la esposa de Chimino Orea?

Chimino Orea se describe asimismo como soltero, por lo que se desconocen parejas sentimentales.

¿Chimino Orea tiene hijos?

Chimino Orea tiene una hija adulta, quien también sería aficionada a los caballos.

Chimino Orea (Redes Sociales)

¿Qué estudios tiene Chimino Orea?

El último grado de estudios conocido de Chimino Orea es en la Escuela Secundaria Oficial No. 130 Netzahualcóyotl.

¿En qué ha trabajado Chimino Orea?

De acuerdo con su información compartida en redes, Chimino Orea se desempeñaría como “entrenador de caballos”.

Sin embargo, se desconocen otras actividades económicas.

Casa de Chimino Orea fue asegurada por la Fiscalía del Estado de México

Las investigaciones continúan su curso mientras que la casa de Chimino Orea, en Texcoco, se mantiene asegurada por la Fiscalía del Estado de México luego de hallarse en esa zona el Mercedes Benz de B-King y Regio Clown.

Pese a que familiares y el mismo mánager negaron la participación de B-King y Regio Clown en actos delictivos, el periodista Carlos Jiménez señaló que ambas muertes pudieron deberse al tráfico de droga 2CB.

También conocida como “tusi” o “cocaína rosa”, la 2CB mantiene una fuerte guerra entre cárteles por su demanda y por ser considerada como una “droga de lujo” o “exclusiva de antros y fiestas privadas”.

Sin embargo, se desconoce si el mismo Chimino Orea tendría participación en estas actividades delictivas.