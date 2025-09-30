Chimino Orea, identificado como el supuesto dueño de la propiedad vinculada al caso de B-King y Regio Clown, estaría “escondido” tras el hallazgo de los restos de los músicos el 17 de septiembre en el Estado de México.

Esta versión señala que Chimino Orea sería el dueño de la propiedad en la que fue localizado un Mercedes Benz, vehículo en el que B-King y Regio Clown presuntamente se trasladaron hasta el lugar del homicidio.

De igual forma, la información difundida por el periodista C4 en Alerta, Carlos Jiménez, sostiene que el asesinato de B-King y Regio Clown se debió a una venganza por aparente tráfico de drogas.

Dueño de propiedad vinculada al caso B-King y Regio Clown está escondido (Redes Sociales)

Tráfico de droga 2CB estaría detrás de la muerte de B-King y Regio Clown, según Carlos Jiménez

Aunque familiares y el mismo mánager negaron la participación de B-King y Regio Clown en actos delictivos, el periodista Carlos Jiménez señaló que ambas muertes de debieron al tráfico de droga 2CB.

También conocida como “tusi” o “cocaína rosa”, la 2CB ha ganado terreno por sus efectos y ser considerada como una “droga de lujo” o “exclusiva de antros y fiestas privadas”.

Por ahora, las investigaciones continúan su curso mientras que la casa de Chimino Orea, en Texcoco, se mantiene asegurada por la Fiscalía del Estado de México luego de hallarse el Mercedes Benz de B-King y Regio Clown.

Es de recordar que en esta misma propiedad fueron abandonados otros dos vehículos; una camioneta de la marca Volkswagen y una moto que fueron dejados justo en los límites de este predio, cuyo dueño permanece “escondido”.