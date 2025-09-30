El mánager de Byron Sánchez, mejor conocido como B-King, dejó México tras los homicidios del cantante y Regio Clown, cuyos cuerpos fueron encontrados el 22 de septiembre en el Estado de México.
En entrevista para medios de espectáculos, el mánager Juan Camilo confesó que abandonó México por miedo, aunque no se han registrado nuevas amenazas hacia él: “¿Qué más amenazas que me acaban de matar a dos amigos?”, justificó.
Recién cuando se dio a conocer el asesinato de B-King y Regio Clown, el mánager había declarado que la situación lo obligó a mantenerse oculto, evitando cualquier exposición innecesaria.
Mánager de B-King niega que el asesinato del cantante se deba a un ajuste de cuentas
En la misma entrevista, el mánager de B-King negó que el asesinato del cantante y Regio Clown se deba a un ajuste de cuentas; ya que, aseguró, no estaban involucrados en nada ilícito.
Comentó que el día del asesinato, B-King simplemente había ido al gimnasio para posteriormente acompañar a Digge y Regio Clown a visitar a unos conocidos en México.
Sin embargo, Juan Camilo recordó que a las 19:30 horas ambos jóvenes desaparecieron sin dejar rastro. La situación fue notificada a la policía, pero le dijeron que debía esperar 24 horas.
“Nosotros vinimos a hacer música, hermano. Cero conexión con el narcotráfico”, declaró el mánager de B-King a fin de negar conexiones de los músicos con grupos criminales.