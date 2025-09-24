La mamá de Lex Asthon llamó al 911 al ver que su hijo salió armado al CCH Sur en CDMX.

Lex Asthon Gancedo de 19 años de edad mató a un estudiante e hirió a un trabajador del CCH Sur; ahora se revela que su madre advirtió a las autoridades.

Madre de Lex Asthon llamó al 911 para advertir que su hijo iba armado al CCH Sur

De acuerdo con los reportes, la madre de Lex Asthon vio que salía con armas blanca de su casa para dirigirse al CCH Sur, razón por la cual llamó al 911.

Lex Asthon salió de su casa vestido de negro y encapuchado, con latas de gas pimienta, dos navajas y una guadaña para agredir a sus compañeros del CCH Sur.

La madre del homicida de un joven de 16 años y agresor de un trabajador del CCH sur, habría llamado al 911 para advertir que Alex Ashton salió armado de su casa, pero en el número de “emergencias” nadie hizo caso. pic.twitter.com/UGPCNI1f5H — Enrique Muñoz (@enriquemunozFM) September 24, 2025

Pues él lo llamaba una “retribución” por no tener relaciones sentimentales a sus 19 años de edad.

Se investigan los mensajes que Lex Asthon publicó en redes sociales para esclarecer su motivación y el porqué las advertencias de su madre no fueron atendidas.

Lex Asthon será procesado como adulto tras matar a un alumno del CCH Sur

La Fiscalía capitalina reveló que Lex Asthon está bajo custodia y, al ser mayor de edad será juzgado como un adulto tras matar a Jesús Hernández de 16 años y herir a un trabajador del CCH Sur de 65 años de edad.

La novia de Hernández que estaba con él, logró sobrevivir al escapar del ataque de Lex Asthon, mientras que un trabajador del CCH Sur, al tratar de intervenir, resultó herido.

Las investigaciones revelan que Lex Asthon se identificaba como un “incel”, y publicaba mensajes y amenazas de frustración en sus redes sociales, en donde anunciaba la intención de agredir a otros estudiantes a quienes llamaba “Chads”.

Publicaciones de Lex Ashton, presunto agresor de CCH Sur (Captura de pantalla)

Con información de La Silla Rota.