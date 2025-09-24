Estudiantes del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur han convocado a una marcha silenciosa para exigir mayor seguridad y mejores condiciones en los planteles de la UNAM.

La convocatoria a esta marcha silenciosa en CDMX se da luego del ataque registrado en CCH Sur, donde un alumno ingresó armado al plantel y asesinó a otro estudiante y agredió a un trabajador.

Convocan a marcha silenciosa por mayor seguridad en la UNAM tras ataque en CCH Sur

Estudiantes de CCH Sur convocaron a una marcha silenciosa este miércoles 24 de septiembre para exigir mayor seguridad en la UNAM, tras el ataque del pasado lunes dentro del plantel.

De acuerdo con un comunicado de la comunidad estudiantil, el punto de reunión fue frente a la entrada de CCH Sur a las 1:00 de la tarde y el contingente saldría alrededor de las 2:00 pm.

Los estudiantes adelantaron la participación del bloque negro dentro de la marcha silenciosa con el objetivo de proteger la seguridad e integridad de los compañeros que asistan a la movilización.

Marcha CCH Sur (Captura de pantalla )

El contingente se desplazará por Avenida Insurgentes Sur hacia Rectoría, en Ciudad Universitaria (CU), por lo que autoridades piden a los automovilistas tomar sus precauciones.