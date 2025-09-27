La madre de un estudiante que se ha sumado a las protestas de seguridad en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH Sur) denunció amenazas y filtración de datos de ella y otros estudiantes.

Los padres de familia se han sumado a la petición de reforzar la seguridad en los planteles de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) tras el asesinato de un estudiante en CCH Sur.

Sin embargo, la problemática no sólo abarca lo ocurrido con la vigilancia en los colegios de Ciudad de México, también se exige el aumento a la seguridad dentro y fuera, ya que se han reportado agresiones sexuales.

CCH Sur (Google Maps)

Madre de alumno alerta amenazas y filtración de datos en el CCH Sur por protestas de seguridad

Adriana Ochoa, la madre de una alumna del CCH Sur y una de las principales protestantes, advirtió con Pamela Cerdeira que tras pedir respuestas del plantel, se filtraron sus datos y recibió amenazas.

Acorde con lo dicho por la madre de familia en MVS Radio, su correo electrónico personal fue filtrado y no es el único dato personal que se ha visto vulnerado.

Ya que también señaló que horas antes recibió amenazas en su WhatsApp, lo cual se ha replicado con los estudiantes, a quienes han advertido sobre una presunta “bienvenida”.

La protesta que encabeza la madre de una alumna se suma a la que comenzó en abril 2025, cuando su hija denunció un intento de abuso sexual dentro del CCH Sur, por lo que la comunidad comenzó un paro de un mes.

Por lo mismo y pese al respaldo del resto de padres de familia del CCH Sur y abogados, la madre teme represalias contra su hija.