Un estudiante del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur resultó herido luego de que un joven encapuchado, presunto estudiante, lo agrediera con un arma blanca.

De acuerdo con informes preliminares, el estudiante de CCH Sur murió tras el ataque con arma blanca y el agresor hirió a un trabajador que forcejeó con él para quitarle el arma.

Tras el reporte de la agresión del hoy lunes 22 de septiembre, las autoridades del CCH Sur, de la UNAM, comenzaron a desalojar el plantel; aún no se revelado la identidad del agresor.

Sep 22, 2025 | 2:00 pm | CDMX | La SSC acudió para auxiliar en el CCH Sur, Jardines Del Pedregal, Coyoacán, donde fueron informados que un alumno que portaba capucha ingresó, agredió y quitó la vida con una navaja a otro estudiante.



Estudiante de CCH Sur muere tras agresión con arma blanca; un trabajador resultó herido

La Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México (CDMX) confirmaron la muerte de un estudiante al interior del CCH Sur, que habría sido agredido por un joven que ingreso al plantel con una navaja.

Un trabajador de la UNAM intentó detener al agresor, pero resultó herido, por lo que fue llevado a un hospital; hasta el momento, se desconoce la gravedad de sus heridas y su estado de salud.

Por su parte, el agresor intento huir, subió a un edificio y se lanzó, se reporta que sufrió fracturas en ambas piernas y ahora se encontraría hospitalizado y bajo custodia por la muerte del estudiante.

SSC sobre muerte de estudiante de CCH Sur, UNAM (Captura de pantalla)

Dada la autonomía de la UNAM, los agentes de seguridad de CDMX no pudieron ingresar al plantel .

Sin embargo, las autoridades del CCH Sur ya habrían solicitado la presencia de la Fiscalía para los servicios periciales.

Hasta el momento, la UNAM no ha emitido ningún comunicado sobre el ataque donde murió un estudiante; CCH Sur pide a la comunidad mantenerse informados por canales oficiales.