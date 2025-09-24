Durante las protestas de seguridad de parte de los estudiantes se reportó una amenaza de bomba en Prepa 6, lo que provocó el desalojo del plantel de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

La amenaza de bomba en la Escuela Nacional Preparatoria 6 “Antonio Caso” se da tras una marcha silenciosa el miércoles 24 y bloqueo el martes 23 de septiembre para exigir seguridad en los planteles de la UNAM.

Esto debido a lo ocurrido en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur en dicha zona de la Ciudad de México (CDMX), por el ataque de parte de un integrante de la comunidad universitaria que dejó un muerto.

Amenaza de bomba en Prepa 6 provoca desalojo del plantel

Acorde con lo señalado, estudiantes encontraron un letrero en los baños de la Prepa 6 que desató el pánico, debido a que advertían una bomba dentro de las instalaciones, por lo que el plantel fue desalojado.

Fueron los estudiantes quienes encontraron esta amenaza de bomba en los baños de hombres, como circuló en grupos y chats de la Prepa 6, que añadían la suspensión urgente de clases para hoy miércoles 26 de septiembre.

A Prepa 6 acudieron elementos de los Zorros de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, así como el cuerpo de bomberos de la UNAM y su Seguridad Interna, quienes aplicaron los protocolos correspondientes.

Sin embargo, tras la búsqueda exhaustiva, las autoridades de la CDMX y de la UNAM no encontraron ningún artefacto explosivo en la Prepa 6, por lo que se presume como una falsa amenaza de bomba.

De momento, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX o las autoridades de la UNAM no se han pronunciado sobre la amenaza de bomba en Prepa 6.

Amenaza de bomba en Prepa 6 provoca desalojo de estudiantes (Jessica Luna vía X)

Amenaza de bomba en Prepa 6 se da en medio de exigencias por seguridad en la UNAM

Sin embargo, la amenaza de bomba se da entre las protestas de los estudiantes de CCH de la UNAM, quienes protestan por mayores medidas de seguridad en las entradas de los planteles.

La tarde del martes 23 de septiembre, marcharon desde CCH Sur hasta la Torre de Rectoría de la UNAM, además de que bloquearon la avenida Insurgentes a dicha altura.

Mientras que la tarde de este martes 24 de septiembre, desde la 13:00 horas, contingentes se reunieron en CCH Sur para una marcha silenciosa por la paz, este miércoles 24 de septiembre.