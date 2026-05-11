Patricia Acosta y Katia Jáuregui, madre e hija buscadoras del colectivo Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos, fueron asesinadas en la colonia 18 de marzo, Guanajuato.

Las autoridades han dado a conocer que fue alrededor de las 14:00 horas del sábado 9 de mayo que sujetos armados interceptaron a la madre e hija buscadoras.

Las integrantes del colectivo de búsqueda de Salamanca tenían planeado presentarse a una protesta en el palacio municipal con motivo del 10 de mayo.

El asesinato de Patricia Acosta y Katia Jáuregui en Salamanca fue condenado por colectivos y organizaciones, ya que se señala, sería consecuencia de su labor como madre e hija buscadoras.

Patricia Acosta y Katia Jáuregui, madre e hija buscadoras, fueron asesinadas en Salamanca

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato informó el asesinato de la madre e hija buscadoras, Patricia Acosta y Katia Jáuregui, en Salamanca.

Sin embargo, no dieron más detalles sobre el asesinato, que acorde con lo dado a conocer, Patricia Acosta y Katia Jáuregui viajaban en una motocicleta con dirección a la protesta.

El ataque fue denunciado por vecinos de Salamanca, sin embargo, paramédicos confirmaron a su llegada que Patricia Acosta y Katia Jáuregui ya no tenían signos vitales.

De momento, la Fiscalía de Guanajuato no ha anunciado detenidos, sin embargo, señala que la investigación es por doble homicidio con enfoque en perspectiva de género.

Patricia Acosta y Katia Jáuregui, madre e hija buscadoras fueron asesinadas en Salamanca, Guanajuato (Fiscalía de Guanajuato)

Organizaciones y colectivos exigen justicia por Patricia Acosta y Katia Jáuregui tras asesinato

El asesinato de madre e hija buscadoras causó indignación entre colectivos y organismos, por lo que exigen se haga justicia por Patricia Acosta y Katia Jáuregui.

El colectivo 50+1 México expresó mediante redes sociales su condena enérgica contra el asesinato de Patricia Acosta y su hija Katia Jáuregui y piden castigo a los responsables.

A dicho pronunciamiento se sumó la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México, quienes emitieron una alerta para las autoridades.

Instan se investiguen los asesinatos de Patricia Acosta y Katia Jáuregui con perspectiva de derechos humanos, considerando su labor de búsqueda como línea central de investigación.

Patricia Acosta y Katia Jáuregui eran madre e hijas buscadoras desde 2024, en búsqueda de Miguel Ángel Jáuregui, localizado en una fosa clandestina en 2025.