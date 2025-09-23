Rector de la UNAM llama a reforzar protocolos de seguridad en CCH Sur

Leonardo Lomelí, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), hizo un llamado a reforzar los protocolos de seguridad tras el ataque registrado el lunes 22 de septiembre en CCH Sur.

Mediante un comunicado difundido en redes sociales, el rector de la UNAM informó que instruyó a la Secretaria General para convocar a la Subcomisión de Bachillerato de la Comisión Especial del Consejo Universitario.

Esta reunión tendrá el objetivo de sesionar y revisar “desde la autonomía” los protocolos de seguridad de CCH Sur, a raíz del ataque cometido por Lex Ashton que dejó un estudiante muerto y un trabajador herido.

Tengo la certeza de que es posible, desde la autonomía con la participación de toda la comunidad universitaria, en coordinación con los distintos ámbitos del gobierno v Leonardo Lomeli

Rector de la UNAM hace un llamado a prevenir la violencia tras ataque en CCH Sur

En el mismo comunicado, el rector de la UNAM externó su solidaridad con la familia del estudiante asesinado por Lex Ashton, así como del trabajador que resultó herido durante el ataque.

A fin de evitar nuevos ataques, hizo un llamado a las y los estudiantes para acudir a los docentes, tutoras y tutores cuando sientan ansiedad o necesiten platicar con alguien sobre un problema.

En ese sentido, el rector de la UNAM recordó que la Máxima Casa de Estudios ha puesto a disposición de la comunidad:

Programas de orientación

Apoyo psicológico

Acompañamiento con perspectiva de género

Finalmente, el rector de la UNAM se comprometió a redoblar los esfuerzos para prevenir y erradicar la violencia, apelando a la colaboración de padres de familia, alumnado y la comunidad en general.