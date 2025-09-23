La Fiscalía de la Ciudad de México (CDMX) logró identificar al presunto agresor de un alumno del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur; se llama Lex Ashton y tiene 19 años de edad.

De acuerdo con la información, Lex Ashton, presunto alumno de la UNAM, habría ingresado a CCH Sur con un arma blanca y mató a un estudiante, que fue identificado como Jesús Hernández.

Fiscalía identifica a presunto agresor de CCH Sur; Lex Ashton habría planeado el ataque

Lex Ashton, de 19 años de edad, ha sido señalado como el presunto agresor de un alumno de CCH Sur.

Algunas fotografías en redes sociales revelarían que el ataque fue planeado.

En su presunto perfil de Facebook, Lex Ashton mostró armas y ropa que el agresor de CCH Sur llevaba puesta el lunes 22 de septiembre, cuando un alumno fue asesinado y un trabajador de la UNAM, herido.

Publicaciones de Lex Ashton, presunto agresor de CCH Sur (Captura de pantalla)

La última publicación de Lex Ashton se realizó a las 10:30 a.m. y es una fotografía del presunto agresor con la misma sudadera, escondido tras un carro dentro de CCH Sur.

Según los informes, la Fiscalía de CDMX ya ha iniciado una carpeta de investigación contra Lex Ashton por homicidio calificado contra el estudiante de 16 años de edad y lesiones dolosas.

Hasta el momento, se desconoce el motivo de la agresión contra Jesús Hernández, alumno de CCH Sur; sin embargo, las imágenes indican que el agresor habría planeado el ataque.