Según reveló el abogado de Lex Ashton, David Retes, el joven de 19 años “no se acordaba de nada” del ataque en CCH Sur en el que mató a una persona.

La tarde del viernes 10 de octubre, tras ser dado de alta del hospital en donde fue intervenido, Lex Ashton fue detenido bajo los delitos de homicidio y lesiones dolosas.

Tras su detención, Lex Ashton fue trasladado de manera inicial a la Fiscalía de Investigación en Iztapalapa, en donde será presentado ante un juez de control para ser remitido al Reclusorio Oriente.

Lex Ashton sería estudiante de la UNAM y presunto agresor de CCH Sur (Redes sociales)

“No se acordaba de nada”: Abogado de Lex Ashton dio versión del ataque en CCH Sur

Para medios, fue el abogado David Retes quien aseveró que Lex Ashton “no se acordaba de nada” del ataque en CCH Sur, ya que tendría un problema neurológico.

Acorde con el abogado de Lex Ashton, el joven estaba en un estado psicótico que lo hace estar fuera de la realidad, un padecimiento que tendría desde la secundaria y que no ha sido tratado.

Por lo mismo, lo último que recuerda Lex Ashton es que llegó al CCH Sur en un Uber tras salir de su casa; el abogado David Retes no especificó enfermedad que padecería.

Aclaró asimismo que Lex Ashton no se rompió ambas piernas al intentar suicidarse, sino que cayó sobre su hombro que derivó en los coágulos por los que fue operado.

🏥⚖️ “No se acordaba de nada”: David Retes, abogado de Lex Ashton, asegura que su cliente no recuerda lo ocurrido tras el at4que en el CCH Sur



También, señala que Ashton fue operado por una condición neurológica que padece desde hace años, y cuestiona lo dicho por los medios… pic.twitter.com/Aw1yqh8v7p — adn Noticias (@adnnoticiasmx) October 11, 2025

Sin embargo, el abogado de Lex Ashton tampoco explicó las publicaciones que realizó previo al ataque en CCH Sur, aunque señaló que daría una conferencia de prensa con más detalles en el futuro.