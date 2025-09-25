La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), informó el miércoles 24 de septiembre que se encuentra atendiendo las demandas que le fueron entregadas tras lo sucedido en el CCH Sur, en la Ciudad de México (CDMX).

De acuerdo con el comunicado, la UNAM señaló que logró un acuerdo con padres de familia y alumnos del CCH Sur tras encontrar coincidencias en diversos puntos.

Tales como la revisión de los protocolos de seguridad en el plantel y de apoyo emocional.

Protesta de estudiantes en la UNAM por ataque en CCH Sur (Rogelio Morales Ponce / Rogelio Morales Ponce)

UNAM logra acuerdo con alumnos, tras demandas presentadas por los hechos en el CCH Sur

En un comunicado emitido la tarde de este miércoles, la UNAM puntualizó que ya se encuentra dando atención a los dos pliegos petitorios que le fue entregados por parte de una Comisión conformada por padres de familia y alumnos del CCH Sur.

Indicaron que al analizar las demandas presentadas, la UNAM logró un acuerdo con los alumnos en al menos tres puntos:

Revisar a fondo los protocolos generales en materia de seguridad para alumnas y alumnos, además del personal del CCH Sur

Presentar medidas adicionales de control y acceso, así como mejoras a la infraestructura de seguridad en el CCH Sur

Reforzar e implementar de manera inmediata estrategias en materia de apoyo psicoemocional

Al respecto, indicó que la Subcomisión de Bachillerato de la Comisión Especial del Consejo Universitario llevó a cabo una sesión especial para analizar lo sucedido el 22 de septiembre de 2025 en el CCH Sur.

La finalidad es determinar acciones inmediatas a seguir, en las que la UNAM lamentó los hechos en donde una persona murió y una más resultó herida.