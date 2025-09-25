Jesús Israel, de 16 años de edad, ha sido recibido en Perote, Veracruz, luego de haber sido asesinado con arma blanca en el CCH Sur, en la alcaldía Coyoacán, CDMX.

El joven ha sido víctima de Lex Ashton, de 19 años de edad, y de las comunidades digitales llamadas incel, que reúnen a jóvenes que se quejan de no tener novia o vida sexual activa.

Jesús Israel y su novia fueron atacados dentro del CCH Sur en un ataque que ha conmocionado a la sociedad por la edad, los motivos, la situación salud mental y por que presuntamente se ha copiado de otros países. Te contamos más delo que sabemos del joven veracruzano:

¿Quién fue Jesus Israel?

¿Qué edad tenía Jesús Israel?

¿Quién es la novia de Jesús Israel?

¿Qué signo zodiacal es Jesús Israel?

¿Qué estudió Jesús Israel?

Jesús Israel fue la víctima mortal del apuñalamiento del Colegio de Ciencias y Humanidades plantelSur (CCH Sur).

Su cuerpo fue llevado a Perote, Veracruz, de donde es originaro él y su familia materna y se espera que en el municipio se realice uba misa de cuerpo presente.

Jesús Israel estudiaba en el CCH Sur de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), ubicado en la alcaldía Coyoacán y vivía en la alcaldía Iztapalapa.

Jesús Israel tenía 16 años de edad.

Se desconoce la identidad de la novia de Jesús Israel pero se sabe que ella logró escapar del ataque emprendido por el joven de 19 años Lex Ashton, quien se consideraba así mismo una escoria.

Y es que el hecho de que Jesús Israel tuviera novia habría sido uno de los motivos del ataque dado que al pertenecer a grupos conocidos como incel en referencia a “célibes involuntarios”, una especie de comunidad en grupos digitales que se quejan o se consideran incapaces de no tener novia o vida sexual.

Se desconoce ese dato del adolescente Jesús Israel.

Jesús Israel estaba estudiando en el CCH Sur de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), es decir el nivel medio superior y se había traslado a la Ciudad de México (CDMX) dese Veracruz para cumplir metas personales y académicas.

Matan a Jesús Israel en CCH Sur y hieren a trabajador; Lex Ashton tiene vigilancia policial

El 22 de septiembre se dio un ataque con arma blanca contra Jesús Israel y su novia aunque ella pudo escapar.

El ataque fue presuntamente planeado, lo que ha generado mayor preocupación entre investigadores y sociedad.

Lex Ashton, el atacante, está hospitalizado por fracturas en ambas piernas al intentar suicidarse y tiene resguardo policial.

El ataque al parecer fue planeado y colgó fotos en redes sociales previo al asesinato.