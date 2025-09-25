La Coordinación de Difusión Cultural UNAM anunció que el Festival Música contra el Olvido fue cancelado luego de la muerte del alumno del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur, en CDMX.

El anuncio de la cancelación se da tras el ataque registrado en CCH Sur el pasado 22 de septiembre, cuando un alumno ingresó armado al plantel y asesinó a otro estudiante y agredió a un trabajador.

Este miércoles 24 de septiembre, Cultura UNAM anunció la cancelación del Festival Música contra el Olvido tras la muerte de un alumno de CCH Sur, que fue agredido por otro estudiante.

A través de un breve comunicado, Cultura UNAM comentó que el Festival Música contra el Olvido se cancelaría para unirse “al luto de las víctimas y de la comunidad universitaria”.

El Festival Música contra el Olvido estaba programado para el próximo sábado y domingo en Las Islas de Ciudad Universitaria y este marcaría el inicio del Festival Cultura UNAM.

Cabe mencionar que el resto del Festival Cultura UNAM no se ha cancelado, pues incluye otras actividades que, hasta el momento, siguen en pie, solo se cancela el evento del sábado 27 y domingo 28 de septiembre.

En Festival Música contra el Olvido en la UNAM se hubieran presentado artistas como: