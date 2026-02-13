Tras varias especulaciones, autoridades de la Ciudad de México precisaron la edad del menor que murió en diciembre por sarampión.

De acuerdo con las autoridades capitalinas, fue un niño de 3 meses quien murió en diciembre por sarampión y no una niña de 14 meses como se indicó en días pasados.

Autoridades capitalinas precisan la edad del menor que murió en diciembre por sarampión

Autoridades capitalinas destacaron que hasta el momento en la CDMX solo se ha registrado la muerte de un niño de 3 meses por sarampión.

CDMX precisa edad del menor fallecido por sarampión (Tomada de video)

Nadine Gasman Zylbermann, secretaria de Salud Pública (Sedesa), ya había confirmado ese dato en entrevista con Azucena Uresti el pasado 11 de febrero.

Durante su conversación, Nadine Gasman Zylbermann señaló que el menor tenía cierto grado de desnutrición y llegó muy complicado al hospital ya que su familia no quería internarlo.

“Pues era un bebé masculino de tres meses que tenía cierto grado de desnutrición, vivía en condiciones muy precarias. La familia no quiso internarlo, entonces llegó muy complicado al hospital, se hizo todo lo posible, pero desafortunadamente falleció” Nadine Gasman Zylbermann

Al ser cuestionada sobre los motivos por los cuáles se informó tarde la muerte del menor, Nadine Gasman Zylbermann explicó que durante la hospitalización las pruebas fueron negativas.

Sin embargo, el diagnóstico se confirmó hasta el análisis post mortem realizado por un comité de la Secretaría de Salud.

Es por ello por lo que la muerte del niño de 3 meses por sarampión se registró el 10 de febrero pasado y no el 30 de diciembre del 2025 cuando ocurrió.

CDMX suma 217 casos de sarampión

Nadine Flora Gasman Zylbermann informó que hasta el jueves 12 de febrero en la CDMX se han detectado 217 casos de sarampión.

Señaló que 173 han sido detectados en el año en curso y destacó que en el 77% de los contagios totales las personas que adquirieron la enfermedad no tienen antecedente vacunal contra esta.

Es por ello por lo que Nadine Flora Gasman Zylbermann emplazó a la población a acudir a los centros de salud de la ciudad a vacunarse contra el sarampión.

Nadine Gasman expuso que las alcaldías con mayor cantidad de casos son:

Gustavo A. Madero, con 44

Álvaro Obregón con 39

Cuauhtémoc con 23

Coyoacán con 15

Miguel Hidalgo e Iztapalapa, ambas con 14

Además hay 32 casos de personas que viven en el Estado de México, pero fueron diagnosticadas en la CDMX.