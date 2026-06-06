Maestros del la CNTE anunciaron que se retiran del plantón de 20 de Noviembre en la noche de este 5 de junio; sin embargo esto es solo de manera temporal.

La misma CNTE señaló que se trata de un movimiento de relevo en el plantón de 20 de Noviembre, lo que significa que muy pronto llegarán nuevos integrantes de la coordinadora.

Bloqueos de la CNTE en la CDMX (Cuartoscuro / Galo Cañas Rodríguez)

La CNTE se retira de 20 de Noviembre durante el fin de semana

El reporte indica que la CNTE solo se retirará del plantón de 20 de Noviembre durante el fin de semana, aunque no en su totalidad.

Serán solo algunos miembros de la CNTE los que se irán de 20 de Noviembre para preparar el relevo y seguir con las protestas en la segunda semana de junio.

Esto quiere decir que nuevos integrantes de la coordinadora llegarán para ocupar el lugar que dejan los maestros que se están retirando del bloqueo.

Asimismo, se menciona que en su mayoría los maestros que se comienzan a retirar proceden de Michoacán y Oaxaca.

Junto con esto dieron a conocer que se espera el apoyo de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, dentro del relevo que se dará en el plantón.

El relevo de la CNTE en 20 de Noviembre llegará el lunes

La calle de 20 de Noviembre solo estará relativamente libre el sábado y domingo, pues el lunes 8 de junio llegará el mencionado relevo de la CNTE.

Esto quiere decir que el bloqueo de la CNTE en 20 de Noviembre se volverá a completar a inicios de la próxima semana, tal y como ha sido en los últimos días.

Si bien la coordinadora aceptó retirarse de la calle de Madero, señalaron que esto es solo un “voto de confianza” ante las promesas que les han hecho las autoridades.

De ahí que mantengan su presencia en otras vialidades, además de que preparen nuevas movilizaciones, incluida una el 11 de junio, día de la inauguración del Mundial 2026.