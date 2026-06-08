Policía capitalina impidió el paso de un convoy de autobuses con estudiantes de Ayotzinapa en la caseta Tlalpan de la autopista México-Cuernavaca, cuando se dirigían a sumarse a las movilizaciones de la CNTE en la Ciudad de México.

Los normalistas de Ayotzinapa buscaban arribar a la capital para visibilizar el caso de los 43 desaparecidos, en el marco de la inauguración del Mundial de Futbol 2026, según reportes de medios como Radio Fórmula y NMás .

Operativo de revisión detecta explosivos caseros tras bloqueo de normalistas a CDMX

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX, en coordinación con autoridades federales y del Gobierno capitalino, instalaron un punto de revisión aleatorio en el acceso carretero.

Durante la inspección, fueron decomisados 59 artefactos explosivos de fabricación casera, según informó la propia SSC; los estudiantes fueron encapsulados en la zona mientras se mantenía diálogo para garantizar la paz.

Videos difundidos en redes muestran la presencia de policías metropolitanos y del grupo Zorros deteniendo al menos 16 autobuses, por lo que los normalistas intentaban avanzar hacia el centro de la ciudad para apoyar las protestas magisteriales de la CNTE.

Autoridades justificaron la acción como medida preventiva para evitar riesgos a la población y visitantes durante un periodo de alta afluencia por el evento deportivo internacional. Organismos de derechos humanos acompañaron el operativo.

Este bloqueo genera polémica, pues durante años el caso Ayotzinapa fue bandera política, y ahora el gobierno de la CDMX enfrenta críticas por limitar el paso de quienes antes fueron aliados visibles en movilizaciones; padres de los normalistas tenían planeadas actividades esta semana en la capital.

La SSC reiteró que el procedimiento busca preservar el orden público sin afectar a terceros, en medio de tensiones por las protestas anunciadas, cabe resaltar que el convoy permanece retenido mientras continúan las revisiones y negociaciones.