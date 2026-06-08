La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) prepara hoy lunes 8 de junio una jornada de bloqueos y protestas en su agenda de actividades y movilizaciones para la Ciudad de México (CDMX).

Por lo que se recomienda tomar precauciones, pues varias vialidades del centro y el sur de la CDMX se verán afectadas con las actividades y movilizaciones de la CNTE de este 8 de junio.

Agenda de actividades y movilizaciones en la CDMX de la CNTE hoy 8 de junio

La CNTE tendrá una agenda de actividades y movilizaciones en la CDMX cargada para este día, lunes 8 de junio con protesta en varios medios y principales avenida de la capital del país, todas se prevé comience en punto de las 10:00 de la mañana.

Por lo que actividades y movilizaciones en la CDMX de la CNTE que anunció para hoy 8 de junio serán:

Bloqueo en Avenida Paseo de la Reforma y Bucareli en la colonia Juárez de la alcaldía Cuauhtémoc. Protesta en Televisa Chapultepec en Avenida Chapultepec número 28 en la colonia Doctores de la alcaldía Cuauhtémoc. Protesta en Multimedios Televisión, Canal 6 en Avenida Morelos número 16 en la colonia Centro de la alcaldía Cuauhtémoc. Protesta en TV Azteca en Periférico Sur número 4121 en la colonia Fuentes Del Pedregal de la alcaldía Tlalpan.

¿Cuáles son las exigencias del CNTE?

Actividades y movilizaciones en la CDMX de la CNTE se dan ante su exigencia a la derogación de la Ley del ISSSTE 2007 y de la Reforma Educativa de 2019.

Por lo que exigen al gobierno Federal el regreso al sistema de pensiones sin Afores, seguridad para la comunidad escolar, mejores condiciones laborales, incremento salarial al 100% al sueldo base.

Además de un mayor presupuesto para educación, salud y seguridad social, así como inversión para mejorar las escuelas en zonas rurales.