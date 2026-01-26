El gobierno de la Ciudad de México (CDMX) aseguró que ha cumplido con los acuerdos realizados para el cuidado de los animales que se encontraban a cargo del Refugio Franciscano, luego de la marcha del 25 de enero.

De acuerdo con el gobierno de CDMX, es contradictorio que, aunque se ha cumplido cabalmente con cada acuerdo, se estén realizando manifestaciones públicas contra la administración capitalina.

Asimismo, señaló que se “valorará la pertinencia de continuar con nuevas mesas de diálogo, reiterando que su prioridad seguirá siendo el apego a la ley” y el bienestar animal.

Gobierno de CDMX expresa preocupación ante marchas por el Refugio Franciscano pese a cumplimiento de acuerdos

A través de un comunicado, el gobierno de CDMX señaló que “resulta preocupante” que la fundación Refugio Franciscano no reconozca que varios de los animales a su cargo tenían problemas de salud.

Asimismo, reiteró que se han cumplido desde el gobierno de Clara Brugada los acuerdos establecidos en mesas de diálogo realizadas previamente.

Según el gobierno de CDMX es preocupante que se recurra a manifestaciones pública que “parecen buscar desviar la atención” del aspecto central, es decir, el bienestar de los animales.

“Las autoridades expusieron de manera puntual que varios de los animales presentaban afectaciones físicas y de salud compatibles con situaciones de maltrato y falta de cuidados adecuados, mismas que requerían atención veterinaria especializada… No obstante, resulta preocupante que la fundación del Refugio Franciscano no reconozca esta situación y que, pese a los acuerdos establecidos y cumplidos, se recurra de manera reiterada a manifestaciones públicas" Gobierno CDMX

Gobierno CDMX reitera comunicación con Refugio Franciscano; podría poner fin a mesas de diálogo

El gobierno de México señaló que, desde la manifestación realizada el 11 de enero por el Refugio Franciscano, se instalaron mesas de diálogo en favor de los animales a su cuidado, conocidos como “franciscanitos”.

En dichas reuniones se acordó:

Realizar visitas programadas y de seguimiento a los espacios donde actualmente se encuentran los “franciscanitos”

Mantener el compromiso de no criminalizar a persona alguna, así como respetar en todo momento los procesos judiciales en curso

Reiterar el compromiso firme del Gobierno de CDMX de no permitir ningún desarrollo inmobiliario o construcción en el predio ubicado en Cuajimalpa

Además, en dichas reuniones se resaltó a los miembros de la fundación Refugio Franciscano que los animales presentaban afectaciones físicas y de salud compatibles con maltrato y falta de cuidados.

Por otra parte, señaló que, ante una nueva marcha, realizada el pasado 25 de enero contra el gobierno por la incautación del predio en Cuajimalpa, se valora si las mesas de diálogo se mantendrán.