A través de un comunicado difundido en redes sociales, la Fundación Antonio Haghenbeck negó que vaya a devolver el predio en Cuajimalpa al Refugio Franciscano este 30 de enero de 2026, como ordenó una jueza en CDMX.

“La Fundación Antonio Haghenbeck aclara que no existe, a la fecha, una definición jurídica firme respecto a la restitución del 3.4 por ciento de su predio, ubicado en la Alcaldía Cuajimalpa, al denominado “Refugio Franciscano” Fundación Antonio Haghenbeck

La Fundación Antonio Haghenbeck explicó que no devolverá el predio al Refugio Franciscano en esa fecha porque el Juzgado de Distrito en materia federal todavía no confirma o revoca la restitución ordenada por la jueza en CDMX.

Fundación Antonio Haghenbeck asegura que sigue investigación por maltrato animal contra el Refugio Franciscano

Además de negar que el 30 de enero vaya a devolver el predio al Refugio Franciscano, la Fundación Antonio Haghenbeck destacó que la resolución no contempla la devolución de los perros y gatos rescatados.

En ese sentido, señaló que los animales, a los que llamó “víctimas de maltrato y crueldad animal”, aún permanecerán legalmente bajo resguardo del Gobierno de la Ciudad de México (CDMX).

En seguimiento a lo anterior, la Fundación Antonio Haghenbeck añadió que la Fiscalía General de Justicia de la CDMX continuará “fortaleciendo la investigación penal por los hechos de maltrato animal” cometidos en el Refugio Franciscano.

“La Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama, I.A.P., reitera su respeto absoluto al Estado de Derecho y exige que este grave caso de crueldad animal sea resuelto con estricto apego a la ley, sin presiones mediáticas ni consideraciones políticas”. ación Antonio Haghenbeck

Antes de negar la fecha de regreso, el abogado del Refugio Franciscano había comentado que, en caso de no regresar el predio en Cuajimalpa, se podrían imponer multas de hasta 20 mil pesos por incumplir el mandato judicial.