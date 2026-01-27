Clara Brugada, jefa de gobierno de la Ciudad de México (CDMX), impulsa el diálogo en los foros para la creación de una ley de refugios de animales en el Congreso de la CDMX tras el caso del Refugio Franciscano.

Durante una conferencia, Clara Brugada dijo que su administración será la primera en invertir más en el bienestar animal y detalló los proyectos programados, además de la ley de refugios.

Refugio Franciscano alerta sobre planes de construcción en su predio (Gobierno CDMX)

El domingo 25 de enero de 2026 se abrió un registro en el Congreso de la CDMX para participar en el primer foro para recibir ideas y propuestas sobre la creación de una ley de refugios de animales en CDMX.

Clara Brugada impulsó el diálogo para la creación de esta ley de refugios tras el caso del Refugio Franciscano, cuyo predio tiene sede en Cuajimalpa y es dirigido por Gina Rivara.

Además de la ley de refugios, Clara Brugada señaló que durante su administración se invertirá mucho en proyectos para el bienestar animal, como:

Creación de 100 clínicas veterinarias gratuitas

Rehabilitación del hospital veterinario en CDMX

Creación de un nuevo hospital veterinario

Construcción de un albergue para animales

Cuándo inician las mesas de diálogo para la ley de refugios en CDMX tras el caso Refugio Franciscano

Manuel Talayero, presidente de la comisión de Bienestar Animal en el Congreso de la CDMX, informó que el primer foro para la creación de la ley de refugios en CDMX será el viernes 13 de febrero.

El diálogo en el Congreso de la CDMX se extenderá por tres meses y estas son las fechas importantes y temas importantes a tratar:

13 de febrero: Recepción de ideas y propuestas

27 de febrero: Condiciones de operación y el bienestar animal

13 y 27 de marzo: Definición, tipología, criterios y creación del padrón de los albergues

13 de abril: Mecánicos de apoyo y fortalecimiento

Cabe recordad que la ley de refugios se da tras el caso del Refugio Franciscano, donde se rescataron a decenas de animalitos que vivían en hacinamiento y malas condiciones de salud.