Refugio Franciscano acusa anomalías de la Fiscalía CDMX en predio de Cuajimalpa

El Refugio Franciscano acusó presuntas anomalías en el actuar de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), luego de que se emitiera una resolución judicial que ordena la devolución del predio donde opera su albergue, ubicado en Cuajimalpa.

A través de un comunicado, Refugio Franciscano señaló que el pasado 23 de enero detectaron actividad irregular de presuntos elementos de la Fiscalía capitalina en los alrededores del albergue, justo el mismo día en que se notificó la orden judicial para que el inmueble les fuera restituido.

Refugio Franciscano denuncia presencia irregular de la Fiscalía CDMX en Cuajimalpa

De acuerdo con el Refugio Franciscano, personal de la Fiscalía de la CDMX acudió al predio en Cuajimalpa con dos camionetas blancas y una pickup negra, presuntamente para realizar una búsqueda de restos óseos en una supuesta zona boscosa.

La organización detalló que los elementos de la Fiscalía realizaron recorridos tanto en su albergue como en el predio contiguo, el cual —aseguran— siempre ha estado bajo la posesión y custodia de la Fundación Haghenbeck.

Este terreno se ubica entre el Refugio Franciscano y un lote donde anteriormente operaba Albergues Caninos, propiedad de Josefina González Polo.

Refugio Franciscano niega existencia de zona boscosa y restos óseos en el albergue

El Refugio Franciscano aclaró que su albergue es de una extensión de 6 mil metros cuadrados, delimitados con barda y malla ciclónica desde 2022; no cuenta con ninguna zona boscosa en su interior.

Precisaron que la zona boscosa señalada por la Fiscalía se localiza al norte del albergue, entre su propiedad y el predio que anteriormente ocupaba Albergues Caninos, y que siempre ha estado bajo control de la Fundación Haghenbeck.

Asimismo, negaron categóricamente la presencia de restos óseos dentro de su albergue.

Incluso, señalaron que el 19 de enero de 2026, una actuaria adscrita al Noveno Juzgado de Distrito en Materia Civil, del Poder Judicial de la Federación, realizó un recorrido en el inmueble y dio fe de que no se localizaron este tipo de restos, lo cual quedó asentado en un acta oficial ya publicada.

Refugio Franciscano acusa anomalías de la Fiscalía CDMX en predio de Cuajimalpa (Comunicado del Refugio Franciscano)

Refugio Franciscano pide apoyo y cuestiona actuar de la Fiscalía

El Refugio Franciscano solicitó apoyo público para enfrentar esta situación y cuestionó el actuar de la Fiscalía capitalina, señalando que estas acciones ocurrieron el mismo día en que la Jueza 60 de lo Civil de la CDMX emitió la resolución que ordena la restitución del albergue.

La organización advirtió que se enfrentan a “un grupo de personas sin corazón, sin escrúpulos y sin el más mínimo respeto a la vida, quienes además cuentan con un arsenal”.

Finalmente, citaron la supuesta confesión de Carmela Rivero, difundida en un video, en la que se menciona la venta del predio que Antonio Haghenbeck habría destinado al cuidado animal, por un monto de 650 millones de pesos.