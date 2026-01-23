La jueza 60 de la Ciudad de México (CDMX) ordenó que el predio en Cuajimalpa que hasta hace poco albergaba a casi mil animales, le sea devuelto al Refugio Franciscano este viernes 30 de enero de 2026.

La orden para devolverle dicho predio en Cuajimalpa deriva del cumplimiento de una suspensión definitiva de amparo dictada desde el 23 de diciembre de 2025, tras el desalojo del Refugio Franciscano.

En caso de no regresar el predio en Cuajimalpa, se podrían imponer multas de hasta 20 mil pesos a quienes incumplan el mandato judicial, dijo el abogado del Refugio Franciscano, Fernando Pérez Correa, al medio La Silla Rota.

Animales rescatados podrán volver al Refugio Franciscano a partir del 30 de enero

La devolución del predio en Cuajimalpa al Refugio Franciscano también implicará que decenas de animales regresen el 30 de enero de 2026 al hogar que han habitado por años.

Para esto, brigadistas del Refugio Franciscano han declarado que realizarán una labor de limpieza profunda en medio de los reportes que indican falta de mantenimiento y malas condiciones tras el desalojo.

Sin embargo, ante la decisión de la jueza de regresar el predio, la Fundación Antonio Haghenbeck ha acusado de ilegal esta resolución por supuestas contradicciones dentro de la misma orden.

Aun así, la defensa sostiene que la Fundación Antonio Haghenbeck está obligada a acatar la orden judicial; de no hacerlo, “incurriría nuevamente en una actuación al margen de la ley”.