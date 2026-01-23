La Fundación Antonio Haghenbeck fue señalada por Refugio Franciscano de dejar morir a varios perros mientras tenían el control de los animales por malos cuidados, esto tras darse a conocer la muerte de seis más.

El miércoles 21 de enero, las autoridades capitalinas señalaron que hay al menos 165 perros delicados de salud por malos cuidados en que los mantenía Refugio Franciscano, por lo cual murieron seis.

Refugio Franciscano denuncia muerte de perros por mal manejo de cuidadores

Mediante diversos comunicados, Refugio Franciscano lamentó el terrible trato que recibieron sus animales y que derivó en la muerte de varios de ellos, por mal manejo de cuidadores.

En su escrito, Refugio Franciscano menciona que fue la propia Fundación Haghenbeck la cual admitió que se murieron varios perros incluso por ataques entre ellos, consecuencia de romper sus manadas.

Refugio Franciscano denuncia muerte de animales (Refugio Franciscano)

La muerte de los perros consta en el juzgado, del cual Refugio Franciscano presentó el anexo, en donde se admite que al menos siete perros murieron tras tomar el control el 10 de diciembre.

Refugio Franciscano apunta que la muerte de dichos perros fue consecuencia de que la Fundación Haghenbeck les impidió entrar y ayudar o explicarles cómo agruparlos.

Sin embargo, no se han pronunciado por los seis perros ni sobre los más de 160 animales que se encuentran delicados.

Refugio Franciscano denuncia montaje en su contra de Fundación Haghenbeck

La denuncia de la muerte de los perros no fue la única presentada por Refugio Franciscano, ya que en otros comunicados destaca que las acusaciones forman parte de un montaje.

Acorde con lo señalado, entraron al predio con una actuaria el 19 de enero , con quien constató que las jaulas en las que la Fundación Antonio Haghenbeck los mantenía estaban llenas de suciedad.

Descartaron por otra parte que hubiera ratas cuando ellos estaban en posesión del predio, sin embargo, Refugio Franciscano confirmó encontrarlas en su visita, por lo que señalan que alguien las metió.

Referente al crematorio clandestino que fue encontrado por la Fiscalía General de Justicia de CDMX, el Refugio Franciscano explicó que fue un fogón de leña en donde calentaban tortillas.

Por lo mismo, descartó que sea cierta la versión de que la Fundación Haghenbeck encontró restos óseos y restos de perros muertos.