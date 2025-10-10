La Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México presentó un video del accidente de la pipa, así como diversos resultados de peritajes que derivaron en la explosión en Iztapalapa.

El video fue dado a conocer en conferencia de prensa de la Fiscalía CDMX, en la que diversos especialistas presentaron los resultados de los peritajes llevados a cabo en el Puente de la Concordia.

Y es que el pasado 10 de septiembre, en dicho punto entre la CDMX y el Estado de México, una pipa de gas volcó, lo que derivó en una explosión con más de 31 muertos.

Fiscalía CDMX muestra video de la pipa antes de la explosión en Iztapalapa

La titular de la Fiscalía de CDMX, Bertha Alcalde, compartió un video con la recreación técnica del accidente de la pipa que derivó en la explosión en Iztapalapa en la entrada de la México-Puebla.

El análisis de telemetría GPS y de especialistas señaló asimismo que la pipa ingresó a la curva a 44 km/h (aunque el límite es de 40), por lo que chocó contra el muro de contención y desplazó sus bloques.

Fue uno de estos bloques del muro que ocasionó una hendidura de 40 cm del tanque de la pipa de Gas Silza, y comenzó su dispersión en un radio de 180 metros que terminó en la explosión de Iztapalapa.

Asimismo, se confirmó que la pipa que provocó la explosión se dirigía a la estación de carga en Tláhuac, sin embargo el conductor perdió el control y chocó contra el muro de contención en el Puente de la Concordia.

Fiscalía CDMX: Esto dijo sobre las causas del accidente de la pipa y la explosión en Iztapalapa

La Fiscalía CDMX también mostró un video con compilaciones de imágenes de distintos puntos de la pipa, el accidente y la que finalmente fue la explosión en Iztapalapa.

Imágenes de la explosión de la pipa en Iztapalapa, compartidos por la Fiscalía CDMX (Fiscalía CDMX )

Aunado a esto, el perito en Hechos de Tránsito Terrestre de la Fiscalía CDMX, Víctor Eduardo Garduño Sánchez, repitió que se descartaron baches o incluso que las condiciones atmosféricas influyeran.

Sin embargo, la pipa viajaba a una velocidad de 44 km/h antes de la explosión en Iztapalapa, aunado a lo que apuntaron fue la falta de pericia del conductor, como apunta la Fiscalía CDMX.

Acorde con dicho video y su explicación, la pipa de Gas Silza estaba en buenas condiciones, así como las válvulas del contenedor que no presentaban fugas.