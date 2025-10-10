Kevin Díaz Montes de Oca, víctima y sobreviviente de la explosión de pipa en Iztapalapa dio un nuevo testimonio de su audio viral, a casi un mes de la tragedia.

“Tenía miedo, lo único a lo que recurrí fue a mi mamá, mi papá”. Kevin Díaz Montes de Oca, sobreviviente de la explosión en Iztapalapa

El pasado 7 de octubre, Kevin Díaz fue dado de alta tras permanecer hospitalizado 27 días, por lo que ha dado diversas declaraciones de lo ocurrido el 10 de septiembre en el Puente de la Concordia.

Entre ellas, ha señalado que los dueños de la pipa que se volcó y explotó esa tarde, Gas Silza, no se han comunicado con él pese a que aseguraron daban acompañamiento a las víctimas.

Kevin Montes de Oca, víctima de la explosión en Iztapalapa (Michelle Rojas)

Kevin Díaz da su testimonio sobre audio viral tras explosión de pipa en Iztapalapa

Fue para ADN 40 que Kevin Díaz Montes de Oca recordó el miedo que lo impulsó a enviar el audio viral en el que informó a su mamá que estaba quemado, tras la explosión en Iztapalapa.

Afirmó también que “por cualquier cosa” quería que sus padres y el resto de su familia supieran en dónde estaba, ya que junto a su audio viral, narró en otros mensajes su trasladado y atención.

Esto fue mencionado por Kevin Díaz en anteriores entrevistas, en donde señaló que no perdió el conocimiento tras la explosión de pipa, ni cuando fue trasladado al hospital pese al dolor de sus quemaduras.

Kevin Díaz Montes de Oca también dio a conocer que para tratar las secuelas de la explosión en Iztapalapa, el Hospital Pemex Picacho le brindará tratamiento psicológico.

Kevin Díaz recalca que Gas Silza no se ha contactado con él ni su familia

Asimismo, Kevin Díaz fue cuestionado sobre lo que ha sabido de Gas Silza y aunque señaló que tiene asesoría jurídico del gobierno de Ciudad de México, la gasera no se ha comunicado con él o su familia.

Aunque no mantiene contacto con otros afectados, Kevin Díaz presume que ante falta de testimonios, Gas Silza tampoco se habría comunicado con ellos a un mes de la explosión de la pipa.

Por lo mismo, llamó a los afectados a presionar a Gas Silza para que se haga responsable no sólo del caso de Kevin Díaz, también al resto de afectados de manera directa o indirecta.