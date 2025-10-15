La tarde del miércoles 15 de octubre, se registró una explosión por acumulación de gas en una vivienda de la colonia La Joya del municipio de Ecatepec, Estado de México.

De acuerdo con lo indicado en los reportes, fue cerca del mediodía cuando los vecinos de la localidad escucharon un fuerte estruendo causado por el estallido en una de las casas.

En torno a los hechos, se dio a conocer que la explosión por acumulación de gas que ocurrió en un inmueble particular del municipio de Ecatepec, deja varias viviendas dañadas.

Explosión por acumulación de gas en Ecatepec dejó tres viviendas dañadas en colonia La Joya

Al menos 3 viviendas dañadas y una mujer con lesiones menores, fue el saldo que se registró tras una explosión por acumulación de gas en una casa del municipio de Ecatepec.

En torno a los hechos, la información emitida por medios locales establece que el estallido tuvo lugar dentro de un inmueble particular ubicado en la colonia La Joya.

Al interior de la vivienda, se apunta, se desarrolló una fuga de gas que se originó en la cocina pero al no ser controlada, se extendió por todo el inmueble.

Ante la presencia del combustible por toda la casa, se registró una explosión que provocó daños de consideración en en los 2 niveles del inmueble, incluyendo dormitorios, sala y acceso principal.

Sin embargo, las afectaciones por la explosión en Ecatepec provocada por una acumulación de gas, también causó afectaciones en la estructura de otras 2 viviendas de la zona.

Explosión por acumulación de gas en Ecatepec dejó una mujer herida; video exhibe momento del estallido

Además de los daños materiales causados en 3 viviendas de la colonia La Joya, la explosión en Ecatepec de este miércoles 15 de octubre, dejó un saldo de una mujer lesionada.

Con respecto a lo anterior, la información difundida por medios locales indica que la mujer herida fue llevada de emergencia a un hospital de la zona en el que se reporta estable.

En tanto, elementos de Protección Civil, Bomberos y Seguridad Ciudadana acudieron de inmediato al lugar de los hechos para controlar la situación y verificar posibles fugas adicionales.

Como parte de las acciones, las autoridades acordonaron el lugar, mientras se desplegaron las respectivas labores de enfriamiento y evaluación de daños estructurales en el inmueble.

Cabe destacar que en redes sociales se compartió un video en el que se muestran los momentos exactos en los que ocurrió la explosión al interior del inmueble a causa de la acumulación de gas.