Sobreviviente de explosión en Iztapalapa revela que recibió apoyo de 20 mil pesos

Tras 27 días de hospitalización, Kevin Díaz Montes de Oca, víctima de la explosión en Iztapalapa, fue dado de alta y reveló que recibió apoyo de 20 mil pesos por parte del gobierno de la CDMX.

Kevin Díaz, sobreviviente de la explosión en Iztapalapa (Michelle Rojas / SDPnoticias)

Kevin Díaz Montes de Oca resaltó que el gobierno de la CDMX le está brindado asesoría para el tema con relación al seguro de la gasera y el hospital de Pemex lo sigue atendiendo.

El sobreviviente de explosión en Iztapalapa dio a conocer que en donde estuvo hospitalizado se seguirá tratando física y psicológicamente, pese a que ya fue dado de alta.