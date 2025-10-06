La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (CDMX) reservó por 3 años las grabaciones del C5 y la carpeta de investigación de la explosión de pipa en Iztapalapa.

De acuerdo con lo indicado en los reportes, fue ante un solicitud de acceso a los materiales videográficos captados por las cámaras, que la dependencia informó sobre la reserva.

Incluso, la Fiscalía CDMX indicó que además de la reserva por 3 años para las grabaciones del C5, no es posible revelar datos la carpeta de la explosión de pipa en Iztapalapa.

Explosión de pipa en Iztapalapa (Cuartoscuro)

Fiscalía CDMX reserva por 3 años grabaciones sobre la explosión de pipa en Iztapalapa

Al menos durante los siguientes 3 años, las grabaciones del C5 en torno a la explosión de pipa en Iztapalapa que ha dejado 31 muertos, no se darán a conocer de forma pública.

Lo anterior debido a que la Fiscalía CDMX ordenó reservar los videos captados por las cámaras del sistema de monitoreo capitalino, sobre el accidente del 10 de septiembre.

Así lo dio a conocer el portal informativo Emequis, el cual reportó que fue al presentar una solicitud de transparencia para acceder a las grabaciones, la Fiscalía CDMX explicó que no es posible.

Al respecto, en el reporte se señala que en la respuesta que emitió la Fiscalía CDMX, se establece que hay un “período de reserva de la información" con duración de tres años.

Además, el medio noticioso destacó que el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5), rechazó contar con esa información.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) mencionó que una de las cámaras en la zona, no “cuenta con imagen ni grabaciones”, por lo que también omitió entregar video alguno.

Fiscalía CDMX rechaza revelar datos de la carpeta de la explosión de pipa en Iztapalapa

La falta de información oficial sobre la explosión de pipa en Iztapalapa no se limita a la reserva por 3 años de las grabaciones del C5, sino que también hay candados sobre la carpeta de investigación.

En torno a ello, Emequis resaltó que aunque no solicitó acceso, la Fiscalía CDMX indicó en su respuesta sobre los videos que no es posible entregar la carpeta de investigación.

En su explicación, la Fiscalía CDMX refirió que dado que aún se están llevando a cabo las pesquisas, implica el riesgo de que “el o los posibles imputados, se evadan de la acción de la justicia”.

Al aludir a los principios de legalidad de los procesos judiciales, la dependencia resaltó que de dar a conocer con antelación “los datos de prueba”, se violaría la secrecía de la carpeta de Investigación.