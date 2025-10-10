Los peritajes indicarían que la falta de pericia del conductor de la pipa provocó la explosión en Iztapalapa del pasado 10 de septiembre, así lo afirmó la Fiscalía de la Ciudad de México (CDMX).

“Se estableció como causa inmediata del hecho, la falta de pericia o habilidad por parte del conductor del tractocamión para mantener el vehículo dentro de su carril de circulación”. Víctor Garduño, perito de la Fiscalía de CDMX

Esta afirmación se dio durante la conferencia de prensa de hoy viernes 10 de octubre, en donde se dio un avance de las investigaciones de la Fiscalía de CDMX sobre la explosión en Iztapalapa.

Investigación arroja que falta de pericia del conductor de la pipa provocó la explosión en Iztapalapa

Víctor Garduño, perito de Hechos de Tránsito Terrestre de la Fiscalía de CDMX, reportó que lo que provocó la explosión en Iztapalapa fue la falta de pericia del conductor de la pipa.

La falta de pericia del conductor de la pipa habría provocado que ésta chocara con las estructuras que delimitan la vía, lo que provocó la ruptura del tanque que contenía el gas.

A partir de las investigaciones realizadas, la Fiscalía de la CDMX descartó que la explosión de la pipa en Iztapalapa fuera ocasionada por:

Trazado de la vía

Condiciones de la carpeta asfáltica (baches)

Iluminación

Fenómenos atmosféricos

El perito Víctor Garduño reiteró que el conductor de la pipa manejaba a 44 km/h, lo que rebasaría el límite de 40 km/h, y a esta velocidad perdió el control del tractocamión y ocasionó la explosión.