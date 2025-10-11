La titular de la Fiscalía General de Justicia de CDMX, Bertha Alcalde explicó cómo se fijará la reparación del daño a las víctimas de la explosión en Iztapalapa.

“Sí podemos garantizar una reparación justa y humana que restituya lo posible”. Bertha Alcalde, fiscal de CDMX

Esto fue señalado en conferencia de prensa de parte de la Fiscalía CDMX, en donde también hablaron sobre las causas que derivaron en el accidente de la pipa y a su vez en la explosión.

El pasado 10 de septiembre, alrededor de las 14:30 horas, una pipa de Gas Silza volcó a la altura del Puente de la Concordia, que derivó en una explosión que dejó más de 30 muertos.

Explosión en Puente La Concordia no es el primero de Grupo Tomza (Cuartoscuro)

Bertha Alcalde explicó cómo fijarán el monto de la reparación del daño por explosión

La fiscal Bertha Alcalde explicó a medios la metodología y los criterios utilizados para el cálculo de la reparación del daño para las víctimas de los :

Daños Materiales, como daños sufridos en viviendas, vehículos y bienes

Daño Moral, en relación con los peritajes en psicología, tomando en cuenta el número de víctimas indirectas

Afectación del proyecto de vida

Lucro Cesante, aplicable en casos de fallecimiento o lesiones que invalidan a las personas para trabajar

Afirmó a su vez que se trabaja en la documentación de los daños y los factores relevantes para calcular el monto de la reparación tras la explosión en Iztapalapa que abarca a muertos y heridos.

“Reitero, la Fiscalía General de Justicia cuidará el proceso para que las víctimas accedan conforme les corresponda la reparación del daño y garantizar que esta llegue con agilidad y con la mayor empatía posible”. Bertha Alcalde, fiscal de CDMX

Bertha Alcalde también afirmó que a partir de este viernes 10 de octubre, la Fiscalía CDMX se enfocará en la reparación del daño para las víctimas, aunque no existe nada que recupere lo que perdieron.

Sin embargo, la Fiscalía de CDMX garantizó la reparación justa, completa y humana tanto para las víctimas como sus familias, que restituya lo posible para recuperar su vida.