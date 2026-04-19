El abogado de Juan Jesús, acusado del feminicidio de Edith Guadalupe en un edificio de la alcaldía Benito Juárez, denunció que su cliente fue golpeado al ser detenido por autoridades.

“Encontramos que (Juan Jesús) tiene signos de que fue golpeado. Entonces voy a hablar con él a efectos de si no poder meter un protocolo por tortura“ Julián Ortega, abogado de Juan Jesús

Desde los juzgados de la colonia Doctores, donde tuvo lugar la primera audiencia de Juan Jesús, el abogado Julián Ortega adelantó que podría iniciar un protocolo por tortura debido a dichas agresiones.

Edith Guadalupe Valdez Saldívar (Especial)

Familia de Juan Jesús teme posibles amenazas tras feminicidio de Edith Guadalupe

Según el abogado, la noche del 17 de abril, cuando se efectuó la detención, agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX golpearon a Juan Jesús.

Por su parte, familiares del detenido expresaron su temor de que Juan Jesús haya sido amenazado para asumir la culpa por el feminicidio de Edith Guadalupe, ocurrido dentro de una caseta de vigilancia, según la Fiscalía CDMX.

“Una de nuestras preocupaciones es que esté amenazado y lo estén obligando a declararse culpable de algo que no ha hecho, no hay evidencia de él declarándose culpable” Familia de Juan Jesús a Reforma

La familia contó a Reforma que supo de la detención por un video que se volvió viral en redes sociales durante la noche, lo que aumentó su preocupación de que pudiera haber sido obligado a aceptar responsabilidad bajo coacción.

Juan Jesús llevaba tres meses trabajando en edificio de Benito Juárez

De acuerdo con la familia, el joven de 24 años es originario del municipio de Los Reyes La Paz, en el Estado de México, y llevaba apenas tres meses trabajando como vigilante en el edificio.

Según comentó su esposa, el día de la detención habían retenido a Juan Jesús inicialmente como testigo, por lo que le generó sorpresa cuando su rostro comenzó a difundirse en la noche como el responsable del feminicidio de Edith Guadalupe.