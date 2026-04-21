Bertha Alcalde defendió la detención de Juan Jesús al asegurar que existen pruebas que sustentan su participación en el feminicidio de Edith Guadalupe.

“La Fiscalía CDMX obtuvo una orden de aprehensión contra el vigilante del inmueble porque contamos con elementos sólidos que lo vinculan directamente a los hechos” Bertha Alcalde, fiscal de CDMX

Durante la conferencia de prensa del 20 de abril, Bertha Alcalde aseguró que los elementos de prueba incluyen testimonios, heridas en el presunto implicado y el acceso fácil al objeto con el que fue asesinada Edith Guadalupe.

Sin embargo, Bertha Alcalde admitió que todavía se ignoran las razones por las que Juan Jesús habría agredido a Edith Guadalupe, aunque adelantó que la Fiscalía CDMX ya investiga el móvil.

Fiscalía de la CDMX explica las razones por las que detuvo a Juan Jesús

La fiscal Bertha Alcalde respaldó la detención de Juan Jesús al señalar que el detenido habría desconectado las cámaras del edificio entre las 16:23 y las 17:44 horas del 15 de abril.

Solo se podían desconectar las cámaras al interior de la caseta

Se encontraron rastros de sangre en la caseta, mismos que parecían haber sido limpiados

Juan Jesús presentaba lesiones en la mano y rasguños en el abdomen al momento de su detención

Otra prueba presentada por la Fiscalía de la CDMX indica que Edith Guadalupe murió a causa de un ataque con un objeto punzocortante, posiblemente un desarmador, al cual tenía acceso Juan Jesús.

Caso Edith Guadalupe: abogado denuncia que Juan Jesús fue golpeado al ser detenido (Tomada de video)

Testigos también apuntaron a Juan Jesús

Bertha Alcalde defendió que el comportamiento posterior de Juan Jesús fue relevante para su detención, pues el joven de 24 años: