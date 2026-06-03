Durante la inauguración del embarcadero de Cuemanco, Clara Brugada defendió firmemente las acciones de su administración enfocadas en la preservación del ajolote frente a los señalamientos de la oposición.

Clara Brugada sostiene que las críticas del PAN, que reducen su labor a simples murales decorativos, son intentos deliberados de desinformar a la ciudadanía y desprestigiar su gestión.

“Cuándo dicen que solo pintamos ajolotes es ocultar deliberadamente el trabajo que hacemos para conservarlos” Clara Brugada

Clara Brugada cree que el PAN “está manipulado” tras críticas por pinta de ajolotes

Tras la crítica del PAN por la pinta de ajolotes en la CDMX, Clara Brugada defendió su gestión y mandó un contundente mensaje a la oposición.

Clara Brugada subrayó que su compromiso con el ajolote va mucho más allá de lo superficial y se está trabajando para su preservación.

Según su postura, quienes minimizan estos esfuerzos están manipulados o ignoran intencionalmente el trabajo integral de conservación ambiental que se realiza.

“Quienes afirman que solo nos dedicamos a pintar, desinforman o están desinformados. Manipulan o están manipulados o simplemente mienten para desacreditar el trabajo de nuestro gobierno” Clara Brugada

Clara Brugada calificó las críticas del PAN como intentos de desinformar a la población sobre el impacto real de sus políticas ambientales.

De esta manera, la jefa de Gobierno de la CDMX defendió la campaña denominada “ajolotización”: “Qué viva el ajolote”.

¿Qué dijo el PAN por pinta de ajolotes en CDMX por Clara Brugada?

El Partido Acción Nacional (PAN) anunció una posible denuncia penal por la repinta de la infraestructura de la CDMX.

El PAN lanzó criticas severas contra el gobierno local debido al gasto excesivo generado por el cambio constante de color en la infraestructura urbana, de amarillo a lila y luego nuevamente a amarillo.

Miguel Errasti, secretario de Gobierno del PAN CDMX, sostiene que se gastaron casi 10 mil millones de pesos en pintura que “prácticamente se fue a la basura”.

Argumentan que el gobierno se ha centrado en pintar figuras de ajolotes por toda la ciudad, especialmente rumbo al Mundial 2026, en lugar de destinar esos recursos a necesidades urgentes como:

El mantenimiento del drenaje

La mejora del transporte público

La conservación real de la especie endémica

Representantes del PAN nacional y local han denunciado que la “ajolotización” podría ser en realidad una estrategia de desvío de recursos para un “cochinito electoral” de cara a las elecciones de 2027.

Asimismo, señala que los cambios constantes de color en la infraestructura evidencian un desconocimiento de las normas jurídicas y una gestión basada en “ridiculeces, improvisaciones y ocurrencias”.