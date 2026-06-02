¿Van a repintar de amarillo la CDMX tras el polémico color morado que es parte de la llamada “ajolotización”? La Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) de la Ciudad de México (CDMX) confirmó que existe la instrucción de realizar ajustes conforme a criterios de seguridad vial y la normatividad correspondiente en la NOM-034-SCT/SEDATU-2022.

“...se trató de una intervención realizada por una empresa contratista… se identifico que la aplicación… no correspondía… a criterios técnicos… por lo que se instruyó a realizar los ajustes correspondientes conforme a la normatividad aplicable, entre ellas la NOM-034-SCT/SEDATU-2022 que establece los lineamientos oficiales para la señalización y dispositivos viales” Sobse CDMX

Es decir, se trata de una confirmación de la Sobse de que la infraestructura de la CDMX regresa a su color amarillo y otros colores originales luego de que se vieron videos virales en los que trabajadores repintan de amarillo la infraestructura de la ciudad.

Así lo anunció la Sobse CDMX en un boletín de prensa ante la polémica generada en la que arquitectos, urbanistas, expertos en seguridad vial y más criticaron que los puentes, infraestructura y señalizaciones hayan pedido su color amarillo que era funcional para la seguridad vial.

Sobse culpa a empresa de haber pintado de morado la CDMX

Aunque desde el gobierno capitalino se ha defendido la ajolotización, la Sobse dijo que no hay ningún programa orientado a modificar de manera generalizada los colores de la infraestructura pública de la CDMX.

Sobre la responsabilidad de pintar de morado la infraestructura de la capital, señaló que la intervención es responsabilidad de una empresa contratista, en referencia a Impacto en Imagen y Color SA de CV.

La dependencia capitalina aseguró que al identificar que el color aplicado no correspondía con criterios técnicos y de seguridad vial, se le sintruyó realizar los ajustes bajo la NOM-034-SCT/SEDATU-2022.

El objetivo de volver a los colores originales de la infraestructura son preservar la funcionalidad, seguridad y vida útil.

¿Qué dice la NOM-034-SCT/SEDATU-2022?

La NOM-034-SCT/SEDATU-2022 se refiere a “señalización y dispositivos viales para calles y carreteras” que busca garantizar la seguridad vial y está en consonancia con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial.

Esta norma establece requisitos generales para el diseño e implementación de la señalización y los dispositivos viales en las calles y carreteras tanto de jurisdicción federal, estatal y municipal.

“Las marcas que se pintan o colocan en el arroyo vial, guarniciones y estructuras deben ser de color blanco, amarillo, verde, azul o rojo, según su función. Con excepción de las marcas en guarniciones, estructuras y marcas temporales, las marcas en el arroyo vial deben ser reflejantes. Cuando el color del pavimento del arroyo vial no proporcione el suficiente contraste con las marcas, se recomienda la aplicación de franjas negras de cinco (5) centímetros de ancho, en los costados de las marcas. Los colores blanco, amarillo, verde, azul y rojo deben estar dentro del área correspondiente definida por las coordenadas presentadas en la tabla 2, con los coeficientes mínimos de reflexión que en la misma se indican” NOM-034-SCT/SEDATU-2022

La mencionada NOM también delínea características geométricas; previene de peligros en carreteras; regula el tránsito; guía a usuarios; informa de servicios, sitios turísticos o distancias en kilómetros; entre otras acciones.