Un grupo de sujetos armados atacó a Valentín Lavín Romero, alcalde de Temoac, este miércoles 22 de julio de 2026. La Fiscalía del estado de Morelos confirmó que murió a causa del atentado.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni han precisado el móvil de la agresión. Ya se desplegó un operativo de seguridad para buscar a los responsables.

El ataque contra el alcalde de Temoac ocurre en un contexto de hechos de violencia registrados en distintas regiones del país, además de que Valentín Lavín Romero ya había sufrido otros atentados.

Atacan a balazos a Valentín Lavín Romero, alcalde de Temoac, Morelos (Redes sociales)

Muere Valentín Lavín Romero, alcalde de Temoac, tras ataque armado en Morelos

El alcalde de Temoac, Valentín Lavín Romero, fue víctima de un ataque armado en el interior de las instalaciones de la presidencia municipal. Sujetos ingresaron al inmueble y le dispararon en diversas ocasiones.

De acuerdo con la información, el atentado se registró cerca de las 12:32 horas este miércoles y, tras abrir fuego en su contra, los hombres armados huyeron a gran velocidad del sitio.

Elementos de atención médica acudieron para brindar auxilio a Valentín Lavín Romero y trasladarlo a un hospital, sin embargo, el alcalde ya no presentaba signos vitales a causa de la gravedad de sus heridas.