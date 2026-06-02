El morado desaparece de puentes y vialidades de la CDMX

Trabajadores de la Ciudad de México (CDMX) han comenzado a repintar de amarillo puentes y vialidades de la demarcación que antes tenían el polémico color morado, que generó mucho debate.
Videos en redes sociales revelan que algunas vialidades ya están recuperando el color amarillo, utilizado tradicionalmente en señalización, por lo que el morado comienza a desaparecer.
Repintan de amarillo puentes y vialidades de la CDMX tras polémico color morado
Hace algunas semanas, el color morado y el ajolote comenzaron a ganar alta presencia en distintos espacios públicos como parte de la estrategia de identidad del gobierno de la CDMX.
Puentes peatonales y otros elementos urbanos fueron pintados en tonos morados e intervenidos con figuras de ajolotes, animal en peligro de extinción, lo que dio origen al término “ajolotización”.
Ante las críticas del uso del color morado en espacios públicos de la CDMX, trabajadores ya comenzaron a repintar de amarillo algunos puentes y vialidades que habían sido intervenidos.
Tal es el caso de el Distribuidor Vial San Antonio, rumbo a Río Becerra, en el que han sido capturado trabajadores pintando de color amarillo, pero dejando algunos detalles de morado.
Hasta el momento, las autoridades capitalinas no han confirmado que se vaya a repintar diversas estructuras viales; no obstante, el cambio ya es visible en puentes y vialidades de CDMX.