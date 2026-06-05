Ajolotius es una marca mexicana, específicamente de la CDMX, de productos herbolarios que se usa para problemas como tos, gripa, bronquitis, irritación de garganta y más y que a la vez hace un homenaje al ajolote.

Algunos de los ingredientes naturales que puede contener dependiendo de su presentación son activos naturales, extractos herbales y vitaminas como:

Propóleo

Eucalipto

Menta

Miel

Vitaminas A y C

Sauco

Bugambilia

Hiedra

Jengibre

Otros

Con ellos fabrican jarabes, gomitas, paletas, tés y otros productos herbolarios. De acuerdo con su página web, los productos se pueden encontrar en farmacias y tiendas de conveniencia de todo el país, así como en farmacias naturistas.

Además de un remedios herbolarios, los productos de Ajolotius se promocionan como suplemento alimenticio sin azúcar.

Ajolotius realiza acciones de conservación del ajolote

La empresa familiar nacida en Iztapalapa, CDMX, hace cuatro décadas participa en acciones de conservación del ajolote.

Al ser el ajolote su símbolo de marca, participa en el programa Adopta un Ajolote, del instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y con el Museo del Ajolote Ajolotitlán.

Historia de Ajolotius

Ajolotius es una empresa familiar que opera en Iztapalapa, CDMX, desde hace más de 40 años, fundada por su dueño José Antonio Zúñiga, quien murió en 2017.

Ahora, sus hijos se encargan de la mercadotecnia y dirección comercial, que ya ha logrado presencia en los 32 estados del país y busca seguirse expandiendo.

A inicio de este año 2026, Ajolotius recibió el certificación Hecho en México, que entrega la Secretaría de Economía.