Un jarabe naturista para la tos, de nombre “Ajolotius”, ha cobrado reconocimiento social e incluso ha sido usado por políticos como César Cravioto para responder a las críticas sobre la “ajolotización” de la Ciudad e México (CDMX).

“Se los recomiendo a todos los que la hacen de tos… que si los ajolotes por todos lados”, ese fue el mensaje que grabó el secretario de Gobierno en el la administración de Clara Brugada ante las críticas sobre la pinta ajolotes en lugar de conservación de la especie.

“Fui a la farmacia porque tengo un poco de tos y me recomendaron este jarabe, Ajolotius, se los recomiendo a todos los que la hacen de tos, de que si estamos pintando la ciudad, que si los ajotas por todos lados… hasta un jarabe... en lugar de que la armen de tos, que se echen su Ajolotius” César Cravito. Secretario de Gobierno CDMX

Gobierno de Clara Brugada responde a críticas por ajolotización

César Cravioto dijo que le recomienda el jarabe “Ajolotius” a quienes la hacen de tos por el tema de la ajolotización ello ante críticas en redes sociales por la pintura destinada a cambiar le color de infraestructura de la ciudad, a pintar ajolotes y ante el caos generado por lluvias, drenaje, inundaciones, obras en el Metro y más.

Queda la duda de si también es una respuesta ante la denuncia que el Partido Acción Nacional (PAN) CDMX interpuso ante la Contraloría capitalina contra la empresa Impacto en Imagen y Color que pintó de morado la infraestructura vial y por norma tuvo que volver a los colores amarillos originales.

El PAN señaló que la ajolotización podría ser un pretexto para desvío de recursos a la empresa identificada como beneficiada de contratos desde que Clara Brugada era alcaldesa en Izatapalapa.

¿Qué es Ajolotius? La marca de jarabe es usada para defender la ajolotización

Ajolotius es una marca mexicana de productos herbolarios que se usa principalmente para problemas respiratorios.

La empresa familiar nacida en Iztapalapa hace cuatro décadas participa en acciones de conservación del ajolote.

De acuerdo con su página web, los productos se pueden encontrar en farmacias y tiendas de conveniencia del país, así como en farmacias naturistas.