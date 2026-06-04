El Partido Acción Nacional (PAN) en la Ciudad de México (CDMX) denunció ante la Contraloría General del Gobierno a Clara Brugada por presunto desvió de recursos mediante la empresa Impacto en Imagen y Color encargada de repintar la infraestructura de la ciudad y de la llamada “ajolotización”.

En la denuncia también se señaló a al titular de la Secretará de Obras y Servicios (Sobse), Raul Basulto Luviano, por hacer contrataciones directas a empresas que hacen trabajos “universales” y que no guardan relación entre sí.

El PAN señaló a Clara Brugada y Raúl Basulto de violar la Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos, de Responsabilidades Administrativas CDMX y la Ley de Auditoría y Control Interno de la Administración Pública local.

PAN denuncia a Clara Brugada Molina y a director de Sobse por ‘ajolotización’ en CDMX (PAN CDMX )

Acusan beneficios a empresa encargada de ‘ajolotización’ mediante 57 contratos

El documento dirigido a la titular de la contraloría capitalina, Nashieli Ramirez, fue presentado por Luisa Gutiérrez Ureña, presidenta del PAN CDMX, ademas de los diputados panistas Mario Sánchez y Federico Döring.

Los panistas señalaron que la empresa Impacto en Imagen y Color tiene 57 contratos desde que Clara Brugada era alcaldesa en Iztapalpa.

Los señalamientos de posible desvío de recursos surgieron ante el desconocimiento de normas viales que hizo que repintaran puentes que ya tenían color lila y regresarlos al color amarillo por temas de seguridad.

PAN anuncia más denuncias por beneficios a empresa encargada de ‘ajolotización’

El PAN anunció que habrán más denuncias porque darán marcaje personal a Raúl Basulto a quien señalan de abusar del cargo para ayudar a empresas amigas de Clara Brugada.

El partido señaló que la empresa recibió hasta ahora casi 60 contratos por un total de 137.4 millones de pesos sin tomar en cuenta la especialización técnica exigida por la Ley de Adquisiciones.

Dijo que los contratos se hicieron recurrentes cuando Clara Brugada llegó al gobierno de la CDMX y estos se han hecho por asignación directa que sugiere simulación.

Algunos de los contratos otorgado, además de pintar los ajolotes, tienen que ver con vestuario y calzado operativo.

Anunciaron que habrían más denuncias porque darán marcaje personal a Raúl Basulto a quien señalan de abusar del cargo para ayudar a empresas amigas de Clara Brugada.