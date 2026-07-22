Monterrey realizó un recorrido de supervisión por diversas obras de infraestructura y rehabilitación que se desarrollan en la zona poniente del municipio.

Esto con el objetivo de verificar el avance de proyectos enfocados en mejorar la movilidad, fortalecer la infraestructura urbana y elevar la calidad de los espacios públicos en beneficio de las familias regiomontanas.

Monterrey avanza en la rehabilitación de la avenida Luis Donaldo Colosio y parques públicos

Durante la visita se revisaron los trabajos de rehabilitación de la avenida Luis Donaldo Colosio, donde se lleva a cabo la reconstrucción de la carpeta asfáltica, adecuaciones para optimizar la circulación vehicular y otras acciones que permitirán ofrecer una vialidad más segura y eficiente para miles de automovilistas.

El recorrido también incluyó la supervisión de la rehabilitación del Parque Tucán, donde se realizan mejoras en la infraestructura recreativa mediante la renovación de áreas verdes, andadores, equipamiento urbano, iluminación y espacios de convivencia para fortalecer la recreación y la práctica deportiva.

Asimismo, las autoridades constataron el avance de los trabajos en el Parque Aztlán, que contemplan el mejoramiento de su infraestructura, la recuperación de espacios públicos y el mantenimiento de áreas comunes para fomentar la convivencia vecinal y ampliar las opciones de esparcimiento para la comunidad.

Monterrey impulsa movilidad y espacios públicos con obras en la zona poniente. (cortesía)

Obras impulsan la movilidad y el desarrollo urbano en Monterrey

Las obras forman parte de una estrategia integral de inversión en infraestructura urbana que busca fortalecer tanto la movilidad como la recuperación de espacios públicos, creando entornos más seguros, accesibles y funcionales para las y los habitantes de la zona poniente.

Además de mejorar las condiciones de circulación y recreación, estos proyectos contribuirán a elevar la calidad de vida de las familias, impulsar la convivencia comunitaria y fortalecer el desarrollo urbano mediante infraestructura moderna adaptada a las necesidades de la población.

Con estas acciones, el Gobierno de Monterrey continúa impulsando un programa permanente de modernización de vialidades y recuperación de espacios públicos, consolidando proyectos que fortalecen la movilidad, la seguridad y el bienestar de las y los regiomontanos.