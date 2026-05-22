La jefa de Gobierno, Clara Brugada, defendió la estrategia de “ajolotización” aplicada en diversos espacios públicos de la Ciudad de México rumbo al Mundial 2026.

“Lo que sí es grave es que hay una campaña que nos trata de desprestigiar, de descalificar, de denostar que no hacemos más que pintar. Ahora yo pregunto: ‘¿a quiénes les gusta que la ciudad siga gris, que la ciudad no tenga imagen transformada?’." Clara Brugada, jefa de Gobierno

La mandataria explicó que el proyecto utiliza el color morado como símbolo de la lucha feminista y al ajolote como representación de biodiversidad y “orgullo chilango”.

La iniciativa ha provocado críticas ciudadanas y cuestionamientos sobre seguridad vial, presupuesto público y prioridades urbanas relacionadas con transporte, infraestructura y conservación ambiental en la capital.

Gobierno capitalino mantiene respaldo a nueva imagen urbana en CDMX

La Secretaría de Obras y Servicios aseguró que las intervenciones de “ajolotización” realizadas en puentes, transporte público y mobiliario urbano, cumplen con las normas oficiales de movilidad y seguridad vial.

El proyecto contempla integrar elementos visuales relacionados con el ajolote en patrullas, estaciones del Tren Ligero, autobuses y distintos espacios públicos de la capital mexicana.

Clara Brugada, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México (Especial)

Autoridades capitalinas señalaron que la estrategia busca unificar la imagen urbana antes de la llegada de miles de visitantes nacionales e internacionales durante el Mundial 2026.

Sin embargo, usuarios en redes sociales criticaron el uso de recursos públicos, argumentando que existen necesidades prioritarias como mantenimiento del Metro, bacheo y mejoras en servicios urbanos.

Activistas ambientales también cuestionaron que la campaña visual no incluya acciones directas para fortalecer la conservación del ajolote en zonas naturales de Xochimilco actualmente afectadas.

Asimismo, especialistas en movilidad advirtieron que reemplazar colores amarillos por morado en escaleras, barandales y señalización podría disminuir visibilidad en áreas consideradas de riesgo peatonal.

Pese a las críticas, Clara Brugada sostuvo que la “ajolotización” busca fortalecer identidad cultural, apropiación ciudadana y reconocimiento internacional de la Ciudad de México previo al torneo internacional.