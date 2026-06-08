Claudia Sheinbaum, presidenta de México, defendió a Clara Brugada de las críticas sobre la rehabilitación del Metro y la inauguración de nuevas obras para la Ciudad de México (CDMX) como la nueva calzada flotante de Tlalpan.

“Hay mucha crítica no legitima, de esta avalancha de campañas, porque no es crítica es campaña y se han desatado mucho contra la jefa de gobierno, nosotros respaldamos a Clara… esta calzada encima del Metro que inauguró ayer es una obra icónica… ella decidió hacer una obra muy importante para el peatón y para el disfrute de la ciudad caminando… le quedó muy bonito… está haciendo un gran trabajo al frente de la ciudad, la verdad, y la respaldamos…” Claudia Sheinbaum

En su conferencia mañanera de este 8 de junio, Claudia Sheinbaum dijo que hay una campaña de críticas contra Clara Brugada y afirmó que está haciendo un gran trabajo al frente de la CDMX.

A Sheinbaum sí le gustó la remodelación del Metro: estaciones quedaron bonitas

Ante las múltiples críticas a los trabajos en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, Claudia Sheinbaum, dijo que en realidad hay mucho trabajo de fondo y no solo se trata de cambios superficiales.

La remodelación y las estaciones “quedaron bonitas”, dijo Claudia Sheinbaum desde Palacio Nacional ante los memes que circulan por los cambios hechos, sobre todo en estaciones como Hidalgo y Bellas Artes de la Línea 2.

Sheinbaum: calzada flotante en Tlalpan es icónica

Claudia Sheinbaum calificó de icónica la calzada flotante de Tlalpan, recientemente inaugurada por Clara Brugada sobre la estación San Antonio Abad de la Línea 2 y lamentó no haber estado presente pues se encontraba presentando el vehículo Olinia.

Dijo que la obra es importante debido a que da prioridad al peatón, cuando muchas de las obras se siguen centrando en el automovilista.

Agregó que quedó muy bonita la calzada flotante de Tlalpan de Clara Brugada y que se ocupará para el disfrute de la ciudad caminando.

Sheinbaum justifica vallas en el Zócalo

Claudia Sheinbaum nuevamente justificó la presencia de vallas en el Centro Histórico ya que de lo contrario, dijo, habría enfrentamientos entre maestros y policías.

Aseguro que son vallas de resguardo y que va a estar en diálogo con comerciantes del Zócalo de la CDMX.