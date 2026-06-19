La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la CDMX, informó que se puso en marcha la alerta naranja para la tarde y noche del 19 de junio en 4 alcaldías:

Álvaro Obregón

Cuajimalpa

Magdalena Contreras

Tlalpan

De acuerdo con lo informado por el organismo, el mecanismo se activó debido a que se esperan condiciones climáticas adversas como el caso se lluvias fuertes y caída de granizo.

En lo que respecta al resto de demarcaciones de la CDMX, la SGIRPC indicó que también se esperan precipitaciones, debido a lo cual resaltó que esas estarán bajo alerta amarilla.

Alerta naranja en CDMX: 4 alcaldías esperan lluvias fuertes y granizo esta tarde (Especial)

Activan alerta naranja en 4 alcaldías; se esperan lluvias muy fuertes y granizo

Las 4 alcaldías de la CDMX que se ubican en la zona Sur-Poniente —Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Tlalpan— tendrán lluvias muy fuertes y granizo este 19 de junio.

Así lo informaron las autoridades al emitir la alerta naranja para dichas alcaldías, pues resaltaron que se esperan lluvias de entre 30 y 49 mm entre las 13:30 horas y hasta la mediaoche.

Con motivo del pronóstico del clima y las riesgos que se podrían presentar por las condiciones, el organismo emitió una serie de recomendaciones para la ciudadanía en general:

Evita cruzar calles o avenidas en las que se hayan formado encharcamientos o con corrientes de agua

Prioriza circular a pie sobre puentes y banquetas

Ayuda a resguardarse a niños, adultos mayores y personas con discapacidad

No te refugies de la lluvia bajo árboles

Espera a que la lluvia disminuya en lo posible

Activan alerta amarilla para 12 alcaldías de la CDMX

Al informar sobre la activación de la alerta naranja para 4 alcaldías donde se esperan lluvias muy fuertes y granizo, la SGIRPC también indicó que para el resto de demarcaciones habrá alerta amarilla.

Al respecto, la dependencia del gobierno capitalino indicó que el mecanismo de alertamiento por los riesgos que se esperan, se aplicará para el resto de las 12 alcaldías:

Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuauhtémoc

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

Miguel Hidalgo

Milpa Alta

Tláhuac

Venustiano Carranza

Xochimilco

Alerta amarilla en 12 alcaldías de la CDMX (Eduardo Díaz/X)

Cabe destacar que salvo el jueves 18 de junio, durante el resto de días de la semana en curso se pusieron en marcha alertas climatológicas para diversas alcaldías de la CDMX.