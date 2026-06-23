Las autoridades alertaron que las lluvias y temperaturas de hasta 27 grados continuarán haciendo estragos este martes 23 de junio en la Ciudad de México (CDMX).
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) a cargo de Conagua, la posibilidad de lluvia afectará a las 16 alcaldías que conforman la CDMX.
Lluvias y temperaturas de hasta 27 grados se harán sentir este martes 23 de junio en CDMX
La Conagua compartió el pronóstico del clima para este martes 23 de junio en la CDMX, señalando la posibilidad de lluvias para toda la zona del Valle de México.
Adicional, se espera la presencia de temperaturas que alcanzarán hasta los 27 grados en algunas zonas, además de una mínima de 11 grados:
- Azcapotzalco: máxima 27 grados / mínima: 16 grados
- Miguel Hidalgo: máxima 27 grados / mínima: 15 grados
- Coyoacán: máxima 27 grados / mínima: 16 grados
- Cuauhtémoc: máxima 26 grados / mínima: 15 grados
- Benito Juárez: máxima 26 grados / mínima: 16 grados
- Gustavo A. Madero: máxima 26 grados / mínima: 16 grados
- Venustiano Carranza: máxima 26 grados / mínima: 16 grados
- Iztacalco: máxima 26 grados / mínima: 15 grados
- Iztapalapa: máxima 26 grados / mínima: 15 grados
- Tláhuac: máxima 25 grados / mínima: 14 grados
- Álvaro Obregón: máxima 24 grados / mínima: 14 grados
- Magdalena Contreras: máxima 23 grados / mínima: 12 grados
- Xochimilco: máxima 23 grados / mínima: 13 grados
- Tlalpan: máxima 22 grados / mínima: 11 grados
- Milpa Alta: máxima 22 grados / mínima: 12 grados
- Cuajimalpa: máxima 22 grados / mínima: 12 grados
El SMN señaló que el pronóstico del clima espera un ambiente fresco a templado por la mañana, mientras que durante la tarde habrá ambiente cálido acompañado de cielo nublado.
Destaca también la posibilidad de descargas eléctricas y caída de granizo, además de vientos con dirección variable que irán de los 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h.