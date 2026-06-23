Las autoridades alertaron que las lluvias y temperaturas de hasta 27 grados continuarán haciendo estragos este martes 23 de junio en la Ciudad de México (CDMX).

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) a cargo de Conagua, la posibilidad de lluvia afectará a las 16 alcaldías que conforman la CDMX.

Lluvias y temperaturas de hasta 27 grados se harán sentir este martes 23 de junio en CDMX

La Conagua compartió el pronóstico del clima para este martes 23 de junio en la CDMX, señalando la posibilidad de lluvias para toda la zona del Valle de México.

Adicional, se espera la presencia de temperaturas que alcanzarán hasta los 27 grados en algunas zonas, además de una mínima de 11 grados:

Azcapotzalco: máxima 27 grados / mínima: 16 grados Miguel Hidalgo: máxima 27 grados / mínima: 15 grados Coyoacán: máxima 27 grados / mínima: 16 grados Cuauhtémoc: máxima 26 grados / mínima: 15 grados Benito Juárez: máxima 26 grados / mínima: 16 grados Gustavo A. Madero: máxima 26 grados / mínima: 16 grados Venustiano Carranza: máxima 26 grados / mínima: 16 grados Iztacalco: máxima 26 grados / mínima: 15 grados Iztapalapa: máxima 26 grados / mínima: 15 grados Tláhuac: máxima 25 grados / mínima: 14 grados Álvaro Obregón: máxima 24 grados / mínima: 14 grados Magdalena Contreras: máxima 23 grados / mínima: 12 grados Xochimilco: máxima 23 grados / mínima: 13 grados Tlalpan: máxima 22 grados / mínima: 11 grados Milpa Alta: máxima 22 grados / mínima: 12 grados Cuajimalpa: máxima 22 grados / mínima: 12 grados

El SMN señaló que el pronóstico del clima espera un ambiente fresco a templado por la mañana, mientras que durante la tarde habrá ambiente cálido acompañado de cielo nublado.

Destaca también la posibilidad de descargas eléctricas y caída de granizo, además de vientos con dirección variable que irán de los 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h.