El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), advierte sobre condiciones meteorológicas contrastantes en el territorio nacional este domingo: lluvias fuertes y calor extremo.
De acuerdo con la información, una onda tropical y sistemas de baja presión generan lluvias fuertes a muy fuertes en varias regiones, mientras que una nueva onda de calor eleva las temperaturas por encima de los 40° C en el noroeste y norte del país.
Estas condiciones obligan a la población a extremar precauciones tanto por inundaciones y granizo, como por deshidratación y golpes de calor.
Estados con lluvias más intensas este domingo
Tras la información sobre el clima de la SMN y la CNPC, estos son los estados con lluvias más intensas para el territorio nacional en este domingo 21 de junio:
Lluvias muy fuertes (50-75 mm o más) en:
- Durango (sur)
- Zacatecas (oeste, sur y sureste)
- Aguascalientes
- Nayarit (norte)
- Jalisco (norte, noreste y este)
- Colima
- Michoacán (suroeste)
- Guerrero (oeste, noroeste y este)
- Oaxaca (oeste)
- Chiapas (centro, este y sur)
Lluvias fuertes y chubascos en:
- Sinaloa
- San Luis Potosí
- Guanajuato
- Querétaro
- Hidalgo
- Puebla
- Morelos
- Estado de México
- Veracruz
- Ciudad de México y otros
De acuerdo con la información proporcionada sobre el clima para este 21 de junio, en el caso de los estados que presentarán lluvias fuertes a muy fuertes, las precipitaciones vendrán acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.
Estados con ola de calor este domingo
Además de las lluvias en varios estados del país, también habrá contraste en la zona norte de México. Según el pronóstico del SMN, habrá ondas de calor con temperaturas de hasta 45° C.
Temperaturas de 40 a 45°C en:
- Baja California
- Baja California Sur (centro y sur)
- Sonora (este y sureste)
- Sinaloa (norte)
- Chihuahua (oeste y este)
- Coahuila (oeste)
- Durango (noroeste)
Las autoridades recomiendan evitar cruzar arroyos, reducir velocidad al conducir bajo lluvia y mantenerse hidratado en zonas de calor extremo, además de seguir las actualizaciones oficiales del SMN y Protección Civil para evitar riesgos.
Este domingo 21 de junio marca un día típico de la temporada de lluvias con canícula incipiente, donde los contrastes climáticos son habituales en México.