El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), advierte sobre condiciones meteorológicas contrastantes en el territorio nacional este domingo: lluvias fuertes y calor extremo.

De acuerdo con la información, una onda tropical y sistemas de baja presión generan lluvias fuertes a muy fuertes en varias regiones, mientras que una nueva onda de calor eleva las temperaturas por encima de los 40° C en el noroeste y norte del país.

Estas condiciones obligan a la población a extremar precauciones tanto por inundaciones y granizo, como por deshidratación y golpes de calor.

Clima de México este domingo 21 de junio, presentará lluvias y calor en diversos estados del país (@CNPC_MX / X)

Estados con lluvias más intensas este domingo

Tras la información sobre el clima de la SMN y la CNPC, estos son los estados con lluvias más intensas para el territorio nacional en este domingo 21 de junio:

Lluvias muy fuertes (50-75 mm o más) en:

Durango (sur)

Zacatecas (oeste, sur y sureste)

Aguascalientes

Nayarit (norte)

Jalisco (norte, noreste y este)

Colima

Michoacán (suroeste)

Guerrero (oeste, noroeste y este)

Oaxaca (oeste)

Chiapas (centro, este y sur)

Lluvias fuertes y chubascos en:

Sinaloa

San Luis Potosí

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Puebla

Morelos

Estado de México

Veracruz

Ciudad de México y otros

De acuerdo con la información proporcionada sobre el clima para este 21 de junio, en el caso de los estados que presentarán lluvias fuertes a muy fuertes, las precipitaciones vendrán acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Revelan pronóstico de clima para México ( CRISANTA ESPINOSA AGUILAR/CUARTOSCURO.COM / Crisanta Espinosa Aguilar)

Estados con ola de calor este domingo

Además de las lluvias en varios estados del país, también habrá contraste en la zona norte de México. Según el pronóstico del SMN, habrá ondas de calor con temperaturas de hasta 45° C.

Temperaturas de 40 a 45°C en:

Baja California

Baja California Sur (centro y sur)

Sonora (este y sureste)

Sinaloa (norte)

Chihuahua (oeste y este)

Coahuila (oeste)

Durango (noroeste)

Revelan pronóstico de clima para México (ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM / Andrea Murcia Monsivais)

Las autoridades recomiendan evitar cruzar arroyos, reducir velocidad al conducir bajo lluvia y mantenerse hidratado en zonas de calor extremo, además de seguir las actualizaciones oficiales del SMN y Protección Civil para evitar riesgos.

Este domingo 21 de junio marca un día típico de la temporada de lluvias con canícula incipiente, donde los contrastes climáticos son habituales en México.