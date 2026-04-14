José Mario Esparza Hernández es un funcionario público que encabeza la Secretaría de Gestión Integral del Agua de la Ciudad de México, una dependencia clave para atender el abastecimiento y la crisis hídrica en la capital. Aquí te contamos sobre su vida, trayectoria y formación.

¿Quién es José Mario Esparza Hernández?

José Mario Esparza Hernández es un ingeniero y funcionario mexicano especializado en gestión hídrica que fue designado como titular de la Secretaría de Gestión Integral del Agua de la Ciudad de México dentro del gobierno de Clara Brugada.

Cuenta con experiencia en la administración pública y en proyectos relacionados con el abastecimiento, saneamiento y manejo sustentable del agua. Ha trabajado en la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y participó en estrategias para enfrentar crisis hídricas, como la de Monterrey en 2022.

¿Qué edad tiene José Mario Esparza Hernández?

No se sabe cuál es la fecha de nacimiento de José Mario Esparza, por lo que se desconoce cuál es su edad.

¿José Mario Esparza Hernández tiene esposa?

La vida de José Mario Esparza es privada, por lo que se desconoce si tiene pareja.

¿Qué signo zodiacal es José Mario Esparza Hernández?

Al no saber su fecha de nacimiento, no es posible determinar el signo de José Mario Esparza.

¿José Mario Esparza Hernández tiene hijos?

Se desconoce si José Mario Esparza tiene hijos, pues la información pública disponible se centra en su carrera.

¿Qué estudió José Mario Esparza Hernández?

José Mario Esparza tiene una licenciatura en Ingeniería Industrial por el Instituto Tecnológico de la Laguna. Además de una maestría en Gestión Ambiental.

¿En qué ha trabajado José Mario Esparza Hernández?

José Mario Esparza Hernández cuenta con más de una década de experiencia en administración pública, destacando cargos como: