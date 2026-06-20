El segundo piso del Periférico resultó severamente inundado tras las fuertes lluvias que se registraron hoy viernes 19 de junio en la Ciudad de México (CDMX).

De acuerdo con imágenes difundidas por los propios automovilistas, el agua alcanzó varios centímetros de altura en diversas zonas del segundo piso del Periférico, complicando el tránsito de los vehículos.

Así quedó el segundo piso del Periférico tras las fuertes lluvias en CDMX (Captura)

Segundo piso del Periférico bajo el agua tras fuertes lluvias en CDMX

La tarde noche de este viernes, el segundo piso del Periférico terminó “bajo el agua” tras las fuertes lluvias que azotaron gran parte de la CDMX.

Automovilistas dieron cuenta de cómo el agua se apoderó de todos los carriles de esta vía elevada, provocando severos encharcamientos en esta importante vialidad capitalina.

Los reportes señalan que la zona más afectada por las lluvias se ubica en la alcaldía Álvaro Obregón, en donde las zonas afectadas provocaron lenta circulación en la zona.

Así quedó el segundo piso del Periférico tras las fuertes lluvias en CDMX (Captura)

Reportes señalan que no solo el segundo piso del periférico resultó severamente afectados por las lluvias, pues también avenidas como Insurgentes Sur presentaron inundaciones.

Esto provocó una movilización de los servicios de emergencia, con la intención de liberar coladeras para permitir el desfogue del agua.

Elementos de Protección, así como personal de Aguas de la CDMX, trabajan de manera conjunta para atender los puntos más afectados por las lluvias de este viernes.